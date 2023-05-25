【公僕加薪】政府人員協會：31%公務員不滿調查結果　促劃一加薪5%

▲ 工聯會立法會議員梁子穎和政府人員協會舉行記者會。（戴朗希攝）

2023年公務員薪酬趨勢調查結果上周出爐，薪酬趨勢委員會昨日確認結果：高層加薪2.87%、中層4.65%、低層4.5%。工聯會立法會議員梁子穎聯同政府人員協會下午開記者會，要求所有公務員劃一加薪5%。



政府人員協會主席馬志成表示，協會在5月17日至21日向在職公務員進行電子問卷調查，結果得出公務員認為加薪5%較為合適。



副主席張凱榮補充指，共收到3,030份有效問卷：約21%受訪者滿意薪酬趨勢調查結果；約46%表示尚可；約31%表示不滿意。問卷亦顯示，有77%受訪者表示政府在決定調薪幅度時，必須考慮六大因素。另外，約30%受訪者期望加薪百份比（已扣除遞增薪點）不低於4.5%，約35%期望5%以上，約31%期望6%以上。



工聯會勞工界議員梁子穎認為，政府加薪結果會和私人市場互相參考，最終只會淪為愈加愈低，如加薪幅度追不上通脹，將影響市民生活質素及消費能力，所以政府需考慮加薪幅度能否振興香港消費市場。



政府人員協會青年主席陳展基則指，香港今年第一季經濟已有所改善，實質本地生產總值急升5.3%，社會步入復常當中。而香港現時的財政儲備仍然相對穩健，隨著本港經濟持續恢復，薪酬調整不會對政府財政構成重大壓力。



公務員代表林進鴻指，公務員加薪可以挽留人才，現在私人市場薪金比政府更高，例如在康文署工作的薪金比私人市場類似職位低1，000至2,000元。又指私人市場福利較可觀，有花紅，政府需加薪去吸引更多人才加入政府工作。

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記者：戴朗希