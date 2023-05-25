  • 27°C
香港時間 : 2023525日 (週四) 19:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【破解懸案】48年前懸案成功被偵破　加警靠DNA技術找出姦殺犯

健康 18:52 2023/05/25

分享：

分享：

熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

加拿大警方近日公布成功偵破一宗發生在48年前的懸案。（圖片來源：Twitter@PoliceSPAL）

天網恢恢，加拿大警方近日公布成功偵破一宗發生在48年前的懸案。一名16歲少女在1975年相約與友人在薄餅店見面，卻離奇失蹤，3日後被發現陳屍樹林中，並有被性侵的痕跡。多年以來，警方鎖定逾100名疑犯，惟一直未能找到真兇，直至近日透過DNA比對，終於找出犯人，為遇害少女現已80多歲的母親給予一個交代。

最新影片：

TOPick診症室
【TOPick診症室】長期穿瑜伽褲易生念珠菌　醫生拆解引發陰道炎6大陷阱

綜合外媒報道，加拿大魁北克省隆格伊市（Longueuil）警方在當地時間周二（23日）開記者會，表示透過DNA證據，確定在1975年被姦殺的16歲少女Sharron Prior，是遭到一名叫做Franklin Maywood Romine的男子所害。

警方多年以來調查逾100名疑犯，卻始終未能找出真兇。直到去年警方重新調查時，發現犯案累累的前科犯Franklin Maywood Romine，曾在1974年犯下一宗強姦案，並曾試圖在美國、加拿大邊境之間躲避追捕。經比對其DNA後，發現與此案現場留下的犯人DNA完全吻合，終證實其為此案真兇。

案發至今過去多年，遇害少女Sharron的媽媽Yvonne如今已80多歲，至今仍一直生活在加拿大，畢生心願是希望能找出對女兒下手的真兇。而Sharron的妹妹Doreen則表示，破案是永不能令Sharron復活，但知道真兇已不在世，並且不能再殺人，讓她們感到是某種程度上的結束。

Sharron在1975年3月29日，與友人相約在魁北克省蒙特婁市（Montreal）一間薄餅店見面後離右失蹤，3日後被發現陳屍一處樹林。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

至於本案真兇Franklin Maywood Romine生於1946年美國維珍尼亞州（Virginia），曾犯下多宗暴力、強姦案，並在1975年此案發生不久，因其他性侵案而從加拿大被引渡至美國受審，後被判刑入獄，於1982年從監獄獲釋不久後不明身故，終年36歲。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

罪案 魁北克 加拿大

最高瀏覽

【視后發火】楊茜堯激罕公開宣洩嬲爆情緒　引網民揣測鬧婚變？
17:03 2023/05/24
【視后發火】楊茜堯激罕公開宣洩嬲爆情緒　引網民揣測鬧婚變？
【不當飲食】28歲女為排毒連喝1種飲品4日昏迷險喪命 醫生嘆：需終身洗腎
11:35 2023/05/23
【不當飲食】28歲女為排毒連喝1種飲品4日昏迷險喪命 醫生嘆：需終身洗腎
【國泰歧視風波】空姐涉歧視內地客搞錯Blanket　必學8句搭飛機實用英語
13:31 2023/05/24
【國泰歧視風波】空姐涉歧視內地客搞錯Blanket　必學8句搭飛機實用英語