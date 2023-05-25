【破解懸案】48年前懸案成功被偵破　加警靠DNA技術找出姦殺犯

▲ 加拿大警方近日公布成功偵破一宗發生在48年前的懸案。（圖片來源：Twitter@PoliceSPAL）

天網恢恢，加拿大警方近日公布成功偵破一宗發生在48年前的懸案。一名16歲少女在1975年相約與友人在薄餅店見面，卻離奇失蹤，3日後被發現陳屍樹林中，並有被性侵的痕跡。多年以來，警方鎖定逾100名疑犯，惟一直未能找到真兇，直至近日透過DNA比對，終於找出犯人，為遇害少女現已80多歲的母親給予一個交代。

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綜合外媒報道，加拿大魁北克省隆格伊市（Longueuil）警方在當地時間周二（23日）開記者會，表示透過DNA證據，確定在1975年被姦殺的16歲少女Sharron Prior，是遭到一名叫做Franklin Maywood Romine的男子所害。

警方多年以來調查逾100名疑犯，卻始終未能找出真兇。直到去年警方重新調查時，發現犯案累累的前科犯Franklin Maywood Romine，曾在1974年犯下一宗強姦案，並曾試圖在美國、加拿大邊境之間躲避追捕。經比對其DNA後，發現與此案現場留下的犯人DNA完全吻合，終證實其為此案真兇。

案發至今過去多年，遇害少女Sharron的媽媽Yvonne如今已80多歲，至今仍一直生活在加拿大，畢生心願是希望能找出對女兒下手的真兇。而Sharron的妹妹Doreen則表示，破案是永不能令Sharron復活，但知道真兇已不在世，並且不能再殺人，讓她們感到是某種程度上的結束。

Sharron在1975年3月29日，與友人相約在魁北克省蒙特婁市（Montreal）一間薄餅店見面後離右失蹤，3日後被發現陳屍一處樹林。

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至於本案真兇Franklin Maywood Romine生於1946年美國維珍尼亞州（Virginia），曾犯下多宗暴力、強姦案，並在1975年此案發生不久，因其他性侵案而從加拿大被引渡至美國受審，後被判刑入獄，於1982年從監獄獲釋不久後不明身故，終年36歲。

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責任編輯：羅嘉欣