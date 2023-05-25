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【旅行代購】冒雨跑老遠代買背包被放飛機 方健儀：狠狠地拒絕再幫人代購

休閒消費 18:41 2023/05/25

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方健儀分享自己不愉快的代購經歷。

何解我說自己「激罕」做代購？因為5年前一件事，我誓神劈願旅行期間不再代買東西。

當年我亦是遊日本，友人不下一次表示，如果我「順路」便替他買一個當地品牌背包，相片及價錢也傳了過來。我其實時間有點緊，但最終決定幫忙，冒着大雨老遠跑到該店代購。找到目標貨品，我立即拍照傳給友人，確認無誤即付款走人。誰知友人突然嫌貴，表示不買。我怒火中燒到極點！此後我狠狠地拒絕再幫人代購，除非符合以下5大嚴苛條件︰

1、我直系家屬或好好好朋友；2、往績良好不放飛機有口齒；3、代購貨品我也非常感興趣；4、只佔據我行李20%位置；5、我極悠閒又路過才會代購。

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心想，世上哪有符合以上條件的人？但結果今次到大阪，有位好好好好朋友竟然全數符合以上苛刻條件︰該名牌碰巧與我喜歡的日本藝術家草間彌生聯乘，該店又在我下榻的民宿旁邊，拍攝工作中場又有休息時間，就算在名店外要排隊，我都決定幫朋友碰碰運氣。

結果半小時後進店，知道好友心水錢包已售罄，類近款式有一個，即視像通知好友，快速內外拍攝一轉，報告價錢，她爽快地去馬，成就了我「激罕」的代購。為了好好保護這份禮物，我珍而重之用自己的披肩包裹着，紙袋摺好另放，回程期間全程手提上飛機，無穿無爛，禮成！

我想，做代購，找人代購，全然是責任問題。託人買東西，理應想清想楚，做好資料蒐集，別埋門一腳才嫌三嫌四。做代購的，如果應承了別人，便全力以赴，做到最好（此口號很面熟，哈哈）。雖然我非血拼類別，但幫好友買到心頭好，也感到莫名高興。

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全文刊於《晴報》，原題為我激罕做咗代購

撰文 : 方健儀 傳媒工作者

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