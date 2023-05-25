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【科技產品】德國寶新出極輕便攜即熱水機　一按即時製熱無需等待

休閒消費 18:39 2023/05/25

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熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

德國寶全新便攜即熱水機(IWD-102)，一按即出熱水，每次只會加熱所需水量，避免熱水不斷翻煲。

覺得每次煲水太麻煩，很多家庭都會選擇添置飲水機。然而傳統家用飲水機煲水時間長，設置保溫功能後，為維持水溫更會不斷翻煲，容易產生有害物質，影響健康。

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如果想沖茶、沖奶、沖咖啡更方便，特別為您推薦德國寶全新便攜即熱水機(IWD-102)，一按即出熱水，每次只會加熱所需水量，避免熱水不斷翻煲；更特設7種溫度隨您選擇，適合沖泡對溫度要求精準的各式熱飲。

特別採用掌上型迷你機身設計，極致輕巧便攜，無需安裝一插即用，同時配備水箱、水管及水樽接口，樽裝、桶裝水一概適用，尤其適合於Studio Flat、宿舍、辦公室使用，甚至Staycation時使用亦極之方便，無需再與他人其用酒店水煲，更加乾淨衛生，飲得安心！

有別於傳統飲水機，全新德國寶便攜即熱水機配備先進即熱技術，配合1600W高功率加熱，一按即時為您提供新鮮熱水，即熱即飲，相比傳統飲水機不停翻煲熱水以達至保溫的效果，不但能省卻等待煲水的時間，更可避免因不斷翻煲而產生有害物質，無論飲水、沖茶、泡咖啡，都飲得更健康！

而更重要的是，當您每次按鍵都只會加熱所需的水量，可選擇150ml或300ml兩種出水量，無需一次過煲滾全個水箱的水，真正達至慳電、節能、環保，為您省卻不必要的電力浪費。

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責任編輯︰陳珈希

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