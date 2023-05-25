【安心旅遊】意大利旅行攻略兼生存方法　提防小偷以外衣食住行注意事項

▲ 居住在意大利的台灣YouTuber Sonia分享意大利旅行注意事項。

去意大行旅行，除小心猖獗的小偷扒手外，還有甚麼要注意呢? 有居住在意大利的台灣YouTuber Sonia拍片分享10個前往意大利前需要注意及準備的事項，當中包括文化差異、交通app推介、用餐及住宿等實用貼士。即將出發到當地的你，必須mark低!

▲ Sonia在2018年到佛羅倫斯讀時尚與奢侈品管理碩士，後來決定留下來做行銷接案的工作。(圖片來源: sonia_explore @instagram截圖)

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1) 當地人處事風格超有趣 沒有「客人是對的」概念

▲ Sonia提醒如果你是旅遊目的，就可以享受自由自在、慢活態度，如果生活，就要學會接受。(圖片來源: Sonia Explore Youtube影片截圖)

由於意大利人較懂得享受生活，強調「一天只能做一件事」，加上一步一步慢慢處理，所以生活節奏較慢、悠閒。

反觀亞洲人生活步伐急促，務求在同一時間處理多件事。Sonia提醒大家要有耐性、有慢條斯理為你做事的心理準備，亦不能用亞洲思維模式跟他們相處，如果要寄件或處理文件手續，要預留更多時間。

他們很喜歡在為你辦事時和身邊同事閒聊，如果你提醒他說「不好意思、不好意思」，他會回應「等一下，等我講完」。如果對他表示不滿，有可能會和你吵架。

當地人亦比較「真我」，喜歡做回自己，所以當你見到餐廳服務生走來走去，過了很久才幫你點餐，實屬正常。

另外，意大利南部及北部居民完全不同。南部比較熱情，有時會在路上不停和你聊天，而米蘭或威尼斯的人較冷漠。

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2) 多帶一對舒適輕便的鞋

▲ 不建議穿「斗零踭」高踭鞋，因為極容易卡在縫隙內。(圖片來源: Sonia Explore Youtube影片截圖)

意大利有很多地方都是古城，所以地面會較崎嶇不平，加上每天需要「日行過萬步」。因此，男生想穿皮鞋、女生想穿高踭鞋影靚相，建議多帶一對平底又舒服的鞋作替換，亦不建議穿「斗零踭」高踭鞋，因為極容易卡在縫隙內。

特別在拉行李或踩單車時，真的會被凹凸不平的路，震至腦震盪。

3) 意大利的「湯」根本不是湯

▲ 意大利的湯多是蔬菜蓉豆泥湯。(圖片來源: Sonia Explore Youtube影片截圖)

亞洲人最愛「熱辣辣」滾湯，而意大利的番茄麵包粥(Pappa al Pomodoro)或托斯卡尼豆子湯(Ribollita)等蔬菜蓉豆泥湯，口感及質感較像一道菜式。如果想飲湯水，就需要到亞洲餐廳或在超市購買即沖湯包粉。

好多人會問，有沒有鮮磨菇濃湯、奶油濃湯，其實沒有，因為不是意大利菜。

4) 最愛罷工 必須DL交通app傍身

▲ 搭的士的話，可用appTaxi、Free Now或Uber去叫車。(圖片來源: Sonia Explore Youtube影片截圖)

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極之重要的是留意交通狀況，因為google所顯示的公共交通工具時間並不準確。如果到達時間顯示為3分鐘，有機會是等候半天，而且有機會臨時更改站牌。

Sonia建議大家下載應用程式Moovit，只需輸入目的地，就會顯示所乘搭的公車班次、實時位置及到達時間等資料，方便又準確。大家亦記得搭公車前，到煙草店Tabacchi購買車票。上車時，記得要打票否則當遇到查票時，就會被罰錢。

不論是國際高鐵或一般公車，都是經常出現罷工情況。而罷工前，他們會通知大家罷工的日期及時間。因此，當大家見到Sciopero字眼，即代表當天有一段時間不會有任何公車出現。即使有車，班次會極少。建議在編排行程或計劃前往另一城市前，留意罷工日期。

搭的士方面，記得不能在路上攔截，即使你揮手，司機都會視若無睹地開走。一來，他們沒有見到揮手就停車的觀念，二來，他們有所屬的士站。建議大家使用的士app，如appTaxi、Free Now或Uber叫車，但要注意不是每個地方都提供支援服務。

搭火車方面，可以下載應用程式Italo享用乘車優惠。Trenit!能精準顯示火車所停泊月台、到達時間等資料。因為有時候火車延誤，官方網站未必即時更新。

5) 沒有Tips 但有table fee

▲ 在餐廳飲水，可以選擇Naturale無氣水或者Frizzante有氣水。 (圖片來源: Sonia Explore Youtube影片截圖)

意大利沒有付小費的文化，但在餐廳食飯時，賬單會顯示coperio，即服務費。如果在餐廳飲水，即使飲一瓶都要收費，大家可以選擇無氣水(Naturale)或有氣水(Frizzante)，因為意大利不像其他歐洲國家般提供自來水(Tap water)。

另外，意大利晚餐時間在7:30後，甚至8-9時才吃飯。因為餐廳不會限時，加上當地人很重視吃晚飯，所以用餐時間較長。如果下午感到肚餓，可以去吃餐前飲品及開胃菜(aperitivo)。意大利亦沒有24小時便利店，所以大家可以在超市預先買入零食。

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6) 電器、變壓器缺一不可

▲ 插頭有分2個孔、3個孔、大孔或小孔。 (圖片來源: Sonia Explore Youtube影片截圖)

如果從亞洲帶風筒或者捲髮器等電器到歐洲，記得帶備變壓器。而意大利電壓是220伏特，插頭有分2個孔、3個孔、小孔或大孔。

好多朋友一用電器，就立即燒掉，所以必須有各國通用萬能變壓器。

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7) 意大利的另類3C

▲ Sonia亦笑指身邊有意大利朋友曾提及意大利的3C是另一回事。 (圖片來源: Sonia Explore Youtube影片截圖)

大家認知的3C，應該是電腦、通訊及消費類電器的家電。在意大利，由於當地人享受慢活，加上大多數都是舊屋，所以對電子科技應用要求不高，亦不像亞洲的3C那麼便利發達。因此，有機會出現信號差、沒有Wi-Fi、App介面使用不便等情況。所以如果遇到問題，建議自己打電話。

Sonia亦笑指身邊有意大利朋友曾提及意大利3C是另一回事。

意大利3C是Cafe(一天喝不停咖啡）、Cicca 煙和Cacca 大便。

8) 中女三寶用得著

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即使是夏天，日落後還會起風，加上天氣不穩，隨時下雨。建議隨身攜帶雨傘、薄外套及潤手霜，既防曬保暖，又可以滋潤乾燥天氣下的皮膚。

9) 高危扒竊勝地 提防小偷出沒

▲ 地上擺放的畫作，不要踩到。(圖片來源: Sonia Explore Youtube影片截圖)

意大利治安差，小偷扒手的猖獗超出所想，所以要隨時警惕身邊的人，時刻保持最高戒備狀態。例如逛街時，不要踩到地上的畫作；有人幫你綁幸運手環，不想要的話就不要和他們交談，立即離開。【即睇10大防偷技巧】

10) 不是所有住宿都有電梯/升降機

▲ 舊式電梯，需要手動先把外面的門打開，再推開裏面的門，入電梯後還要自己關上門。(圖片來源: Sonia Explore Youtube影片截圖)

意大利大部份的B&B沒有電梯，加上樓梯陡峭又窄小，所以攜帶大型行李的話，預訂酒店或B&B時，注意有沒有電梯。

另外，由於是舊式電梯，空間較狹窄，所以進入電梯時，大家需要手動先把外面的門打開，再推開裏面的門，入電梯後還要自己關上門。

*影片獲Sonia Explore授權。

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責任編緝：張懿慧