【正能量】 受《麥路人》啟發佐敦放共享雪櫃助基層 「藍雪櫃」發起人簡仲文因病離世

▲ 善心人簡仲文因病離世。

疫情期間，民間有熱心人發起「藍雪櫃」組織，實踐共享雪櫃的概念，讓有需要的街坊免費取物資，共享資源。其中一位善心人簡仲文，他的家人透過社交媒體沉痛宣布簡仲文於五月中因病離世的消息寫道：「老豆曾經講過，希望藍雪櫃可以早日引退，咁樣代表疫情消退，經濟回穩，大家都可以安居樂業，就喺疫情真係減弱嘅時侯，老豆嘅身體出現狀況，仲喺好短時間內離開咗我哋…，既然老豆嘅任務完成；藍雪櫃嘅歷史任務亦都宣布完成喇。」

發起「藍雪櫃」共享資源概念，原來受電影《麥路人》所啟發，善行體育基金創辦人簡仲文生前接受訪問時表示，由郭富城主演電影《麥路人》當中有一幕講述老闆將賣剩的食物放到雪櫃，讓有需要的人自取食物，這一幕深深感動他，驅使他在社區設立「藍雪櫃」。

簡仲文生前受訪時表示，「藍雪櫃」宗旨「送你所想，取你所需」，希望透過分享資源，減低低收入家庭的經濟負擔。他補充，「藍雪櫃」並非想受助者取去所有物資至三餐不憂，亦不希望捐贈者因過份熱心而導致自己有經濟負擔，旨在幫輕低收入家庭的經濟負擔，捐贈者可量力而為，將剩餘資源分享。

「藍雪櫃」為非牟利組織，由善行體育基金發起共享資源的概念，組織已獲得税務條例第 88 條獲豁免繳税的慈善機構及慈善信託。「藍雪櫃」共有3個定點位置，分別位於佐敦吳松街86號、油麻地文苑街47號及大角咀合桃街17號。

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責任編輯：羅嘉欣