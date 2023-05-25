  • 27°C
香港時間 : 2023525日 (週四) 19:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《小魚仙》兩大金像音樂大師聯手再創經典　導演大讚荷爾貝莉唱功：歌聲 雄厚熱情

娛樂 19:36 2023/05/25

分享：

分享：

熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

迪士尼真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）在今日（5月25日）正式上映，電影有金像音樂大師艾倫曼堅 (Alan Menke) ，及艾美獎、格林美獎、東尼獎得主配樂大師林曼紐米蘭達（Lin-Manuel Miranda）聯手炮製史亮麗悅耳的新舊歌曲。

《小魚仙》以多首耳熟能詳的經典金曲為人留下深刻印象，導演洛馬素（Rob Marshall）坦言：「《小魚仙》的歌曲是永恒的經典，我希望可以將這個經典延續，向已逝世的動畫版《小魚仙》天才作詞人Howard Ashman致敬。」

多首經典重現

電影將重現多首經典歌曲，定能勾起大家的回憶，其中包括由小魚仙艾莉奧（Ariel）獻唱的「Part of Your World」、由螃蟹大臣沙巴信 （Sebastian）演唱的「Under the Sea」、女巫烏蘇拉 (Ursula) 演唱的「Poor Unfortunate Souls」、及由艾莉奧3位海洋朋友沙巴信、史卡圖 （Scuttle）及小胖（Flounder）演唱的「Kiss the Girl」。

此外，兩大金像音樂大師艾倫曼堅與林曼紐米蘭達更合力創作3首全新歌曲，勢必再創新經典。

情不自禁唱出新歌

3首新歌為電影帶來突破，在動畫版中沒有唱歌的艾力王子，在真人版《小魚仙》的他因為深受艾莉奧的歌聲打動，情不自禁唱出新歌《Wild Unchartered Waters》。

而當艾莉奧換來雙腳首次踏足陸地時，亦將唱出新歌《For the First Time》。同時，史卡圖和沙巴信更會合作Rap首搞鬼新歌《The Scuttlebutt》，搶鏡到爆燈。

至於家傳戶曉的歌曲《Part of Your World》亦會全新重奏，由演小魚仙艾莉奧的格林美獎提名新世代歌手荷爾貝莉（Halle Bailey），在交響樂團現場演奏的壯觀場面下獻唱這首經典金曲，深深打動金像音樂大師艾倫曼堅及導演洛馬素。

導演更指：「荷爾貝莉雄厚且熱情的歌聲，甚至為這首經典賦予全新生命。」

最新影片推介：林夏薇專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】林夏薇演律師實現兒時夢想　樂於交流討論：不用擔心會打擾我

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

真人版《小魚仙》全新演繹迪士尼經典金曲　入場前6大備忘
13:45 2023/05/11
真人版《小魚仙》全新演繹迪士尼經典金曲　入場前6大備忘
積佳蘭賀新片《譯戰同盟》展男人的浪漫　毋忘情義長存浩氣　
19:31 2023/05/23
積佳蘭賀新片《譯戰同盟》展男人的浪漫　毋忘情義長存浩氣　
《變形金剛：狂獸崛起》最新預告曝光　奧斯卡影后楊紫瓊發聲加持
18:16 2023/04/28
《變形金剛：狂獸崛起》最新預告曝光　奧斯卡影后楊紫瓊發聲加持

你可能感興趣

真人版《小魚仙》全新演繹迪士尼經典金曲　入場前6大備忘
13:45 2023/05/11
真人版《小魚仙》全新演繹迪士尼經典金曲　入場前6大備忘
積佳蘭賀新片《譯戰同盟》展男人的浪漫　毋忘情義長存浩氣　
19:31 2023/05/23
積佳蘭賀新片《譯戰同盟》展男人的浪漫　毋忘情義長存浩氣　
《變形金剛：狂獸崛起》最新預告曝光　奧斯卡影后楊紫瓊發聲加持
18:16 2023/04/28
《變形金剛：狂獸崛起》最新預告曝光　奧斯卡影后楊紫瓊發聲加持
Disney 導演 電影 荷里活

最高瀏覽

【視后發火】楊茜堯激罕公開宣洩嬲爆情緒　引網民揣測鬧婚變？
17:03 2023/05/24
【視后發火】楊茜堯激罕公開宣洩嬲爆情緒　引網民揣測鬧婚變？
【不當飲食】28歲女為排毒連喝1種飲品4日昏迷險喪命 醫生嘆：需終身洗腎
11:35 2023/05/23
【不當飲食】28歲女為排毒連喝1種飲品4日昏迷險喪命 醫生嘆：需終身洗腎
【國泰歧視風波】空姐涉歧視內地客搞錯Blanket　必學8句搭飛機實用英語
13:31 2023/05/24
【國泰歧視風波】空姐涉歧視內地客搞錯Blanket　必學8句搭飛機實用英語