【送機票】搭噴射飛航送國泰機票　限派100張【附參加詳情】

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噴射飛航宣布，由即日起至6月9日，乘坐噴射飛航機場航線前往香港國際機場的乘客，即可參加機管局推廣活動，有機會贏取國泰來回機票一張，先到先得送完即止。

噴射飛航條款細則

於2023年5月26日至6月9日乘搭噴射飛航機場航線前往香港國際機場的乘客， 在氹仔客運碼頭 完成辦理登船手續後，方可獲發機票兌換碼，先到先得，送完即止。

完成辦理登船手續後，方可獲發機票兌換碼，先到先得，送完即止。 就發放機票兌換碼基制及流程有任何爭議，噴射飛航保留最終解釋權及決定權。

是次推廣活動由香港機場管理局主辦，其保留暫停、更改或取消所有優惠或修訂所有條款及細則的權利。噴射飛航在任何情況下將不會承擔與此推廣活動相關所引致直接或間接的任何招損。

所有噴射飛航旗下員工及其家屬均不得參加此活動

機票兌換碼須受香港機管局相關之條款細則所限制。

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記者：陳梓蔚