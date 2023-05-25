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【簡約公屋】營運招標料明年首季進行　營運機構需按房屋局要求管理

社會 20:49 2023/05/25

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（政府新聞處圖片）

房屋局今日（25日）下午舉辦「簡約公屋」營運簡介會，向有意參與營運的機構，介紹「簡約公屋」的營運和管理計劃，以及營運合約的招標流程，並藉此為機構提供一個交流及提出意見的平台。

有逾60個非政府機構和物業服務機構的代表出席是次簡介會。房屋局局長何永賢於簡介會上表示，參考了過渡性房屋的經驗，政府除了會主導「簡約公屋」項目的興建外，亦將主導整個項目的營運和管理。

經公開招標委聘的營運機構，需按照政府訂立的準則編配單位、處理日常租務事宜、營運和管理所屬項目的配套設施、為居民提供不同社會服務，以及於項目結束時安排住戶遷出單位等。

除了投標價格，房屋局同樣着重投標機構的管理能力、相關經驗、過往的服務表現，以及其計劃書內建議的營運和管理模式。政府會按一系列因素作出評審，務求挑選最合適的機構負責營運「簡約公屋」。

政府未來五年計劃興建約3萬個「簡約公屋」單位，預計首4個「簡約公屋」項目的營運招標工作，最快於明年第一季陸續展開。個別規模較大的項目，則會按情況分拆營運合約。　

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記者：陳梓蔚

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何永賢 房屋局 公屋

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