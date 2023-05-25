【流感高峰期數據盤點】今季高峰期172人離世　數字相較疫前未算最高

▲ 本港流感高峰期告一段落。(資料圖片)(陳靜儀攝)

本港自新冠疫情以來，首次經歷流感高峰期。不少專家曾憂慮，由於市民於疫情期間因長時間配戴口罩，缺乏對病毒免疫力，流感數字會較過往嚴重。不過衞生防護中心，於新冠及流感速遞中數字揭示，今年流感高峰期入住深切治療部或死亡的個案，對比疫情前數年未算最高。

衞生防護中心公布，今年流感季節的7周期間，共錄得276宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，當中包括 170 宗死亡個案。另有2宗兒童死亡個案。今年及疫前成人的嚴重及死亡個案水平見下表:

年份 需入住深切治療部個案 死亡個案 2023年 夏季 276宗 170 宗 2018/19 年冬季 391 宗 216 宗 2017/18 年冬季 397 宗 256 宗 2017 年夏季 109 宗 84 宗 2015/16 年冬季 233宗 105 宗

至於兒童個案方面，今年共錄得3宗兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案，當中有2宗死亡個案。

年份 需入住深切治療部個案 死亡個案 2023年 夏季 3宗 2宗 2018/19 年冬季 21宗 1宗 2017/18 年冬季 15宗 2宗 2017 年夏季 10宗 2宗 2015/16 年冬季 13宗 2宗

至於流感爆發的數據方面，今年錄157宗，共有967人受感染。

年份 個案宗數 2023年夏季 157宗 2018/19年冬季 589宗 2017/18年冬季 482宗 2017年夏季 158宗 2015/16年冬季 274宗

另外，經化驗確診流感並需入住公立醫院的個案中， 有 2.9%病人於該次入院期間死亡。目前該比率處於以往範圍(介乎 2015/16 年冬季 流感季節的 1.9%和 2015 年夏季流感季節的 3.3%之間之内。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋