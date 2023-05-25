【流感高峰期數據盤點】今季高峰期172人離世 數字相較疫前未算最高
社會 21:35 2023/05/25
本港自新冠疫情以來，首次經歷流感高峰期。不少專家曾憂慮，由於市民於疫情期間因長時間配戴口罩，缺乏對病毒免疫力，流感數字會較過往嚴重。不過衞生防護中心，於新冠及流感速遞中數字揭示，今年流感高峰期入住深切治療部或死亡的個案，對比疫情前數年未算最高。
衞生防護中心公布，今年流感季節的7周期間，共錄得276宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，當中包括 170 宗死亡個案。另有2宗兒童死亡個案。今年及疫前成人的嚴重及死亡個案水平見下表:
|年份
|需入住深切治療部個案
|死亡個案
|2023年 夏季
|276宗
|170 宗
|2018/19 年冬季
|391 宗
|216 宗
|2017/18 年冬季
|397 宗
|256 宗
|2017 年夏季
|109 宗
|84 宗
|2015/16 年冬季
|233宗
|105 宗
至於兒童個案方面，今年共錄得3宗兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案，當中有2宗死亡個案。
|年份
|需入住深切治療部個案
|死亡個案
|2023年 夏季
|3宗
|2宗
|2018/19 年冬季
|21宗
|1宗
|2017/18 年冬季
|15宗
|2宗
|2017 年夏季
|10宗
|2宗
|2015/16 年冬季
|13宗
|2宗
至於流感爆發的數據方面，今年錄157宗，共有967人受感染。
|年份
|個案宗數
|2023年夏季
|157宗
|2018/19年冬季
|589宗
|2017/18年冬季
|482宗
|2017年夏季
|158宗
|2015/16年冬季
|274宗
另外，經化驗確診流感並需入住公立醫院的個案中， 有 2.9%病人於該次入院期間死亡。目前該比率處於以往範圍(介乎 2015/16 年冬季 流感季節的 1.9%和 2015 年夏季流感季節的 3.3%之間之内。
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記者：陳展棋