【開心香港】海洋公園6月周六晚免費入園　２場光影匯演及山下餐廳開放

▲ 海洋公園「Chill All Night」

政府早前公布今年將有多項「開心香港」活動，除了美食市集，主題公園都有響應。海洋公園由6月3日起，一連4個星期六晚上，都會免費招待市民入場。由晚上6時半至9時開放夜間饗樂體驗「Chill All Night」，可以欣賞多媒體光影匯演，還可在山下園區的餐廳用膳。

海洋公園表示，下月再次推出「Chill All Night」活動，6月期間的逢星期六，晚上可免費入場，入場訪客無需於網上系統預約入園 ，不過名額有限，額滿即止。

不過園內只開放山下的夢幻水都人工湖、海濱禮品廊、多間餐廳，園內其他景點不會開放，亦即是山下的熊貓館、海洋奇觀、吊車，以及山上園區都不會開放。

▼ 點擊圖片放大 +2

遊客入場後，可欣賞2場匯演，包括融合原創音樂及大型光雕投影表演「光影頌」，結合燈光效果和水幕特效，講述地球正面臨的威脅和如何幫助保護環境的故事。

另一場匯演「光影都會」，透過多媒體噴泉投影，以光影展現香港的歷史、多元文化及大自然之美。

遊客在場內亦可到餐廳食飯，不過要預先訂座，包括海龍王餐廳、泰式爐炭燒，亦可在食尚水都小食亭，享用薄餅、脆皮豬手及各式小食、啤酒和特式雞尾酒等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳雋妍