  • 27°C
香港時間 : 2023525日 (週四) 23:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京官訪澳】考察望廈經濟房屋、長者公寓　羅立文透露夏寶龍看得開心

政治 22:55 2023/05/25

分享：

分享：

熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

夏寶龍正於澳門考察。（澳門新聞局圖片）

港澳辦主任夏寶龍在澳門考察第三日，考察了位於望廈的公共房屋樣辦房示範單位，及其房屋項目展示區。澳門運輸工務司司長羅立文透露，夏寶龍看得開心，「覺得我們的屋很好，又夠大。」

讚澳門房屋很好、夠大

另外，工務部門代表也向夏寶龍介紹了澳門城市總體規劃方案、輕軌及澳門公共房屋政策及概況，指夏寶龍給予積極評價。

夏寶龍下午亦考察了中國與葡語國家商貿合作服務平台展示館、澳門產品展示中心，並與商界代表進行座談會。

經濟適度多元發展是澳門可持續發展重要方向

經濟財政司司長李偉農表示，座談會上與會代表積極發言，內容圍繞澳門整體經濟情況、傳統產業發展、現代金融業發展、中小微企經營狀況、以及非博彩元素項目有效促進經濟適度多元發展等議題。

李續指，夏寶龍在會上再次明確指出，經濟適度多元發展是澳門可持續發展的重要方向，鼓勵業界要堅定信心，相信經濟復甦工作更順利。同時，要求做好「1+4」適度多元發展策略，要結合澳門的實際做好橫琴粵澳深度合作區建設工作。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【京官考察】夏寶龍下午抵澳門考察四日　賀一誠在橫琴口岸迎接
16:46 2023/05/23
【京官考察】夏寶龍下午抵澳門考察四日　賀一誠在橫琴口岸迎接
【京官考察】夏寶龍明日起赴澳門考察4日　劉兆佳料此行關心澳門產業轉型升級
15:59 2023/05/22
【京官考察】夏寶龍明日起赴澳門考察4日　劉兆佳料此行關心澳門產業轉型升級
【司法機構訪京】張舉能今日晤夏寶龍　夏寶龍：支持司法機構依法獨立行使審判權
19:30 2023/05/22
【司法機構訪京】張舉能今日晤夏寶龍　夏寶龍：支持司法機構依法獨立行使審判權
【京官訪澳】夏寶龍探訪長者中心　下午參觀經濟房屋、與商界座談
今日 15:33
【京官訪澳】夏寶龍探訪長者中心　下午參觀經濟房屋、與商界座談

你可能感興趣

【京官考察】夏寶龍下午抵澳門考察四日　賀一誠在橫琴口岸迎接
16:46 2023/05/23
【京官考察】夏寶龍下午抵澳門考察四日　賀一誠在橫琴口岸迎接
【京官考察】夏寶龍明日起赴澳門考察4日　劉兆佳料此行關心澳門產業轉型升級
15:59 2023/05/22
【京官考察】夏寶龍明日起赴澳門考察4日　劉兆佳料此行關心澳門產業轉型升級
【司法機構訪京】張舉能今日晤夏寶龍　夏寶龍：支持司法機構依法獨立行使審判權
19:30 2023/05/22
【司法機構訪京】張舉能今日晤夏寶龍　夏寶龍：支持司法機構依法獨立行使審判權
澳門 運輸 公屋 夏寶龍 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【港版羅拉】曾與譚詠麟+林子祥合作紅至內地　「最美搬運工」朱芊佩近況曝光【多圖】
今日 10:25
【港版羅拉】曾與譚詠麟+林子祥合作紅至內地　「最美搬運工」朱芊佩近況曝光【多圖】
【網絡熱話】男子港鐵九龍塘站內疑面壁小便　網民怒轟離譜街坊揭另有隱情
今日 12:23
【網絡熱話】男子港鐵九龍塘站內疑面壁小便　網民怒轟離譜街坊揭另有隱情
【國泰歧視風波】香港飛成都航班3語播報　國泰空姐逐一問乘客：要不要毛毯
今日 10:05
【國泰歧視風波】香港飛成都航班3語播報　國泰空姐逐一問乘客：要不要毛毯