【京官訪澳】考察望廈經濟房屋、長者公寓　羅立文透露夏寶龍看得開心

▲ 夏寶龍正於澳門考察。（澳門新聞局圖片）

港澳辦主任夏寶龍在澳門考察第三日，考察了位於望廈的公共房屋樣辦房示範單位，及其房屋項目展示區。澳門運輸工務司司長羅立文透露，夏寶龍看得開心，「覺得我們的屋很好，又夠大。」

讚澳門房屋很好、夠大

另外，工務部門代表也向夏寶龍介紹了澳門城市總體規劃方案、輕軌及澳門公共房屋政策及概況，指夏寶龍給予積極評價。

夏寶龍下午亦考察了中國與葡語國家商貿合作服務平台展示館、澳門產品展示中心，並與商界代表進行座談會。

經濟適度多元發展是澳門可持續發展重要方向

經濟財政司司長李偉農表示，座談會上與會代表積極發言，內容圍繞澳門整體經濟情況、傳統產業發展、現代金融業發展、中小微企經營狀況、以及非博彩元素項目有效促進經濟適度多元發展等議題。

李續指，夏寶龍在會上再次明確指出，經濟適度多元發展是澳門可持續發展的重要方向，鼓勵業界要堅定信心，相信經濟復甦工作更順利。同時，要求做好「1+4」適度多元發展策略，要結合澳門的實際做好橫琴粵澳深度合作區建設工作。

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責任編輯：林曉君