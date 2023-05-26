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【共慶佛誕】寶蓮禪寺免費隨緣齋　昂坪360一連3日延長營運時間

社會 00:00 2023/05/26

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大嶼山寶蓮禪寺有浴佛儀式，今年更有免費「隨緣齋」予善信享用，而昂坪360纜車一連3日會延長營運時間。（昂坪360 facebook）

今日（26日）是佛誕，除了長洲有太平清醮活動，各界都有慶祝佛誕節目，除了香港佛教合會在紅館舉辦「浴佛大典暨祝福香港吉祥法會」，不少善信都會到大嶼山寶蓮禪寺參與浴佛儀式，今年更有免費「隨緣齋」予善信享用，而昂坪360纜車一連3日會延長營運時間。

疫情過後，今年佛誕將會非常熱鬧。天壇大佛維修工程完成後迎來首個佛誕，寶蓮禪寺特別舉行不同慶祝活動，齊齊慶祝佛誕。

重點活動

「隨緣齋」：寶蓮禪寺將於5月26日11:00am－1:30pm，在寶蓮大會堂舉辦，供有緣人士免費享用素齋。（請按照工作人員指示入座）

公眾浴佛：大雄寶殿大殿前將擺放水盆，供奉太子像（即釋迦牟尼佛誕生像），善信可以香湯沐浴佛身，寓意用佛祖智慧，為善信洗滌心靈。

佛誕限定小食：緻寶齋將推出期間限定的蒝荽餅，是供佛用的必備食品。

昂坪360：5月26日至5月28日延長營運時間至9:00am－6:30pm，遊客可預約門票搭纜車到昂坪。

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責任編輯：吳雋妍

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