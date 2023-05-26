【2023 端午節】酒店中菜廳端午粽推介　早鳥優惠最低62折【內附連結】

▲ 富豪酒店提出至尊名粽禮盒，包括富豪至尊花膠螺頭金腿瑤柱粽、富豪至尊原隻鮑魚瑤柱火腿粽。（酒店提供）

下月 22 日便是一年一度的端午節，又是時候物色應節食品端午粽子，今年不少酒店和人氣中餐廳都推出端午節粽子，無論送禮抑或自用都選擇多多。以下推介幾款特色端午節粽，不少更有早鳥優惠，切勿錯過！

1. 香港富豪酒店 - 75折早鳥優惠

富豪酒店今年推出多款矜貴端午名粽及禮盒，包括花膠螺頭金腿瑤柱粽、原隻鮑魚瑤柱火腿粽、養生牛肝菌五色豆粽、至尊桂花紅豆芋蓉粽等，將經典風味揉合養生元素，讓大家與摯愛親朋歡度端午「粽」夏。

早鳥優惠 : 由即日起至5月31日預購

換領日期 : 2023年6月5日至21日

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▲ 香港麗思卡爾頓酒店今年推出秘制鮑魚瑶柱豚肉裹蒸糭。（酒店提供）

2. 香港麗思卡爾頓酒店 - 82折早鳥優惠

香港麗思卡爾頓酒店今年推出秘制鮑魚瑶柱豚肉裹蒸糭及至尊甜糭禮盒，酒店廚師團隊利用不同上盛食材入饌，包括滋味鮑魚及乾瑤柱，入口軟糯足料，內餡香而不膩，是送禮給摯愛親朋或商業夥伴的不二之選。

早鳥優惠：即日起至2023年5月31日

換領日期 : 2023年6月15日至6月22日11am - 7pm

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▲ 海景軒特別為即將到來的端陽佳節呈獻三款經典且充滿節慶風味的端陽糉子，鹹甜口味俱備，糉香四溢。（餐廳提供）

3. 海景嘉福洲際酒店 - 最低8折優惠

海景軒特別為即將到來的端陽佳節呈獻三款經典且充滿節慶風味的端陽糉子，鹹甜口味俱備，糉香四溢，包括一品鮑魚裹蒸糉、嘉興豚肉糉、貴妃豆沙糉。

折扣優惠：於網上商店訂購可享低至8折獨家惠價

優惠碼：1 – 19 件享 85折（優惠碼：DUMPLINGS15）20件或以上享8折（優惠碼：DUMPLINGS20）

換領日期：2023年6月13日至22日

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▲ 米芝蓮推介食府國金軒今年推出原隻乾鮑元貝金腿糭及日本十勝紅豆甘栗桂花糭。（餐廳提供）

4. 國金軒 - 最低68折優惠

米芝蓮推介食府國金軒今年推出原隻乾鮑元貝金腿糭及日本十勝紅豆甘栗桂花糭。原隻乾鮑元貝金腿糭選用50頭南非乾鮑魚、原粒日本宗谷瑤柱、金華火腿及特級鹹蛋製成，傳統手工，鹹香十足，矜貴味美；日本十勝紅豆甘栗桂花糭則以黃金7:3比例精選日本紅豆粒及紅豆蓉入饌，豆沙蓉口感幼滑，紅豆粒起沙，另加入日本甘栗及桂花，配上自家製作的玫瑰醬，清新花香，甜而不膩。

折扣優惠：於網上訂購可享低至68折優惠

換領日期：2023年6月5日至6月20日

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記者：王嵐