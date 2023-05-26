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【倫常命案】屯門6旬漢圖殺長期病女　被阻止後離家上吊亡

社會 09:21 2023/05/26

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屯門發生倫常命案。（資料圖片）

屯門發生倫常命案。警方昨日（25日）傍晚約6時接獲一名64歲女子報案，指其66歲丈夫在福亨村路138號綠怡居一單位內，懷疑曾襲擊其39歲女兒。她上前阻止，其丈夫其後離去。

警員趕赴現場，發現該名39歲女子頸部及胸口受傷，她清醒被送往屯門醫院治理。

其後在晚上約7時30分，人員在福亨村路一更衣室內發現該名男子以皮帶上吊。他昏迷被送往屯門醫院搶救，於晚上8時20分被證實死亡。

初步調查顯示，該名男子上吊前，曾企圖在單位內以膠袋套着其女兒的頭部，並懷疑以手襲擊其女兒胸口。

警方在現場檢獲一個膠袋、一條皮帶及一封遺書，懷疑與案有關。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。

據了解，案中女兒從出生起便患有腦病，由男死者夫婦二人照顧多年。男死者留下遺書透露，疑因其年紀漸長，又因失眠體力不繼，無力再照顧女兒，決定與女兒同死，並希望妻子可以好好活下去。

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記者：黃穎津

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