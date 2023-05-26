【減肥大作戰】40歲媽媽戒2類食物不運動　7個月成功激減40磅變身辣媽

▲ 40歲媽媽戒2類食物不運動，7個月成功激減40磅，從XL碼到S碼變身辣媽。

減肥「管住嘴」很重要！日前，台灣一名40歲媽媽在網上分享減肥經歷，不運動靠戒食2類食物，成功在7個月内減掉40磅，甩掉大肚腩和大象腿，衣服碼數也從穿XL碼變成S碼，驚人的減肥效果令不少網民大讚她變年輕也變美了。

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該名為「梁秉雯」的女網友，近日於Facebook群組「爆瘦公社」分享成功減肥的經驗。她表示自己生了兩個孩子，因為年紀大，新陳代謝變差，同時也沒時間運動，惟過去7個月「不吃藥不打針」，僅靠戒掉所有澱粉類和含糖食物，成功從67kg（約147磅）減到49kg（約108磅）。

梁女士指出，她沒有製作精密的飲食規劃，也沒有辛勤的鍛煉，唯一的法則就是「珍愛體態，遠離澱粉，拋棄糖分」。她還分享到，飲食方面將主食改成青菜、豆腐、雞胸肉和三文魚，運動則是拉筋和伸展。

她提到，自己曾經嘗試製作減脂食物，以青菜、豆腐和雞胸肉為主，但因為嫌麻煩，「每天要想三餐吃什麼才健康也挺累的」，因此改為一天就吃一餐晚餐，盡量避免澱粉類和高糖分食物。同時她也嘗試過飛輪重訓，但發現有「脂包肌」的出現，於是暫停了運動。

相信我這擁有超過20年減肥跟復胖經驗的人，踩30分鐘飛輪才消耗不到100卡，一杯珍奶500卡，封嘴比邁腿有用多了。

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但有網民質疑不吃澱粉會帶來健康問題，梁女士則表示，自己目前沒有因不吃澱粉而出現停經、脫髮、肌少症等副作用。她强調，找到適合自己的減肥方法很重要，「自己的身體狀況只有自己最清楚」。

不過她也直言，戒掉澱粉類和含糖食物初期「難如登天」、「痛不欲生」，她還表示要完全戒掉澱粉很難，平均每天要吃兩包洋芋片當主食，自己亦有時會「偷吃」零食、黑米飯或者饅頭。

雖然偶爾會失控，卻是我試過最簡單最輕鬆的方式。

帖文發出後引來大量網民的熱議，紛紛稱讚梁女士「變好美」、「很有毅力」，同時亦有網民建議澱粉不能完全戒掉，「不然到時候你恢復正常飲食，會像吹氣球一樣，體重一下子就飆升」。

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責任編輯：羅嘉欣