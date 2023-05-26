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【打卡至強】旺角特色餐廳登場　手工薄餅加靚景勁有feel

休閒消費 11:58 2023/05/26

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

主廚Chef Franco堅持在店內自家培植酸麵種來製作pizza 餅底，剛出爐口感外脆內軟。

自家製意式薄餅及意粉店Up A Notch正式由舊址荔枝角D2 Place店搬遷新址旺角砵蘭街，旺角店終於開幕了。坐落於旺角心臟地帶最強工業風打卡秘境，地理位置便利、價格相宜，以親民收費提供高質量食物。餐廳以手工美食、特色飲品、打卡空間以及超巨型電視螢幕等享受，為客人帶來獨一無二的多元化飲食與感官體驗。

創辦人 Raymond 一向對美食要求嚴謹，相信食材來源是美味關鍵，以最新鮮及優質上乘的食材入饌作為餐廳的經營理念，由海產至肉類、蔬菜至配料，都堅持以人手精挑細選，確保食物品質及營養價值。 餐廳招牌美食當然是手造薄餅及手工意粉，每天以人手製作新鮮的意大利粉和薄餅麵糰，即叫即製，確保新鮮。

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【靚太安樂窩】產後紮肚助收細骨架重塑身形　拆解謬誤Q&A教揀合適紮身療程

餐廳主廚 Chef Franco 畢業後投身飲食界接近 20 年，之前曾於Shelter Italian Bar & Restaurant、2nd draft 及 Domani 等意大利餐廳工作，擅長利用本土材料揉合國際風味，創出新穎及特色美食。

    點擊圖片放大
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薄餅菜單選擇豐富，即叫即做，散發濃濃香氣，令人回味。Chef Franco堅持在店內自家培植酸麵種來製作餅底，麵糰在店內發酵48 至72小時，剛出爐口感外脆內軟，pizza 口感鬆軟煙韌。招牌 pizza有瑪嘉烈特女皇自家製手工薄餅、黑鑽自家製手工薄餅、精選四式芝士自家製手工薄餅。

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