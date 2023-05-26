【頭部受傷】11歲女浴室暈倒撼頭留醫數周不治　醫生：頭部受傷現6徵狀即求醫

▲ 11歲女浴室暈倒撼頭留醫數周不治。（iStock圖片，非當事人）

頭部受傷後果可大可小。英國一名年僅11歲的女童，去年在浴室突然暈倒、撞到頭部，其後出現嘔吐、反應遲鈍等症狀，送院接受手術後，數周後宣告不治。有急症室醫生表示，頭部受傷後出現6個徵狀，需立即求醫。

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綜合外媒報道，該名11歲女童Falaq Babar在家中浴室突然暈倒並撞到頭部，其後她向家人表示感到身體不適，於是被緊急送院，當時她出現嘔吐、反應遲鈍的症狀，院方為她進行電腦斷層掃描（CT）和手術，可惜留數周仍宣告不治。

經法醫初步判斷，女童死於缺氧性腦損傷，詳細死因仍待進一步調查。家人對於噩耗感到悲痛欲絕，他們形容Falaq是一個「美麗的靈魂」，其母親表示「短暫地擁有過Falaq是一家人的幸運，我們都很珍惜她，她將永遠留在我們的心中」。

醫生拆解頭部受創風險

急症科專科醫生蕭粵中過去曾接受TOPick訪問，拆解意外撞傷頭部對身體造成的影響。他表示，大部份日常的頭部受傷，都不太嚴重，但在一些特殊情況下，頭部受傷可構成嚴重情況，例如一個人頭部受傷後出現昏迷。由於昏迷時力量可以向下墜，而阻礙氣道，當氣道受阻時便會出現危險情況。

他建議頭部受傷後出現以下徵狀，需立即求醫：

受傷後一段時間不省人事

劇烈頭痛

不停嘔吐

輕微頭痛，但愈來愈嚴重

手部腳部無力

麻痺

冠心病病人意外撞倒後可心臟病發

蕭醫生表示，由於腦部是人類非常重要的器官，不同部份有不同功能，故不同部位受傷都可以構成影響，甚至嚴重的永久傷害。

而對於冠心病病人而言，意外撞傷頭部影響更大。因為意外的腦部受傷可帶來刺激，而這種刺激可引致心臟循環的需求增加。冠心病病人的冠狀動脈本來因病變而變得狹窄，如再增加心臟循環的需求，便可誘致心臟病發。

另一方面，有部份因頭部受傷而引致蛛網膜下出血的人士，除了清醒程度受影響外，其腦幹亦可能受影響，導致出現心律不正常情況。

突然昏倒常見原因

台灣腦神經內科醫生林志豪於Facebook專頁發文指，如果跌倒造成頭部撞擊，輕則會有腦震盪的症狀，嚴重的話會導致腦出血甚至生命危險。不過，突然昏倒除了因地板濕滑外，亦有其他原因：

暈眩

平衡感差

精神不集中

腦部短暫放電

短暫性腦缺血

中風

其他原因所造成的肢體無力

迷走神經性昏厥多見於年輕人

而另一個突然昏倒的常見原因是「迷走神經性昏厥」。林志豪解釋，迷走神經從大腦分布到各個重要器官，當迷走神經受過度刺激時，會令全身血管擴張，血液輸送量就會變少，導致大腦沒有即時得到血液輸送過來的營養和氧氣，造成突然性暈倒。

他指出，多數人在迷走神經性昏厥前或出現以下先兆：

眼前突然發黑

耳鳴

頭暈

心悸

全身冒冷汗

林志豪補充，這種昏厥常見於年輕人身上，而誘發突然性昏倒的原因有很多，包括喝水不足、飢餓、缺乏運動、姿勢性低血壓等。

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責任編輯：羅嘉欣