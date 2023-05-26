【好睡好起】方東昇爆金句探討睡眠窒息症　實測坊間四大「止鼾神器」【有片】

▲ 觀眾一定要留意。

由方東昇、黃曉瑩及李曉欣《尋人記》班底再出撃主持的TVB節目《好睡好起》，在昨晚（5月25日）首播。

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金句王

《好睡好起》在首周探討兩大睡眠現象，方東昇繼續發揮「金句王」本色，再爆金句分別是「一人鼻鼾，全家徬徨」及「睡眠負債」。

首集的主角就是67歲的前賽車手兼餐廳老闆陳先生，見他臉色紅潤、中氣十足，日睡10小時，生活規律，自覺每晚都睡得好。

不過他每晚發出的鼻鼾聲非常嚴重，令到太太都頂不順，要與他分房睡。

▲ 陳先生鼻鼾聲非常嚴重。

實測坊間四大「止鼾神器」

攝製組直擊陳先生的睡眠過程，不消三分鐘已有鼻鼾聲，其鼻鼾聲的分貝指數近80，音量接近巴士引擎聲，當熟睡後鼻鼾聲愈來愈大，又發「開口夢」，全晚不停「郁來郁去」。

為了能讓自己睡覺時靜音，盼太太能睡回身旁，陳先生決定實測坊間四大「止鼾神器」，第一個是「中藥止鼾貼」，陳先生指味道令其想入睡，但到某段時間作用不大。

第二個是電動止鼾器，可是聲音沒有變小，轉過身陳先生還自己脫掉；第三是封口貼紙同樣沒有作用；最後是止鼾面罩，陳先生指聲量有變小，睡很久亦沒有特別「騷擾」。

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陳先生整晚共窒息543次

最終攝製組找專家幫陳先生做一個睡眠檢查，經過一個月後，報告顯示陳先生睡眠窒息嚴重，整晚共窒息543次，長遠會損害心肺功能，教授認為他這情況較嚴重，靠側睡﹑減磅也不行，應要配戴睡眠呼吸機。

而香港約有10萬人患睡眠窒息症，其中成屬「阻塞性」，即肌肉鬆弛等阻塞氣管引致窒息，年長、肥胖，以及吸煙飲酒習慣屬高危族。

這影響睡眠習素令「瞓極唔夠」外，長遠影響心肺功能，增加血壓高、心臟病、中風、腦退化的機會。

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