【國泰歧視風波】李國麟心痛叫國泰空姐反思　大讚內地空姐：服務特別好

在5月22日小紅書一個匿名人士新開帳戶上載了一段錄音，當中關於國泰空姐在機艙中調侃乘客把blanket（毛毯）說成carpet（地毯），該舉報者形容這是「赤裸裸的歧視」，缺乏「對旅客基本的尊重」。

此「國泰歧視風波」弄至滿城風雨，並導致3名涉事的空姐被解僱。而各界也討論此事，包括一向喜歡拍片發表意見的肥媽，激動地指解僱涉事空姐合理，指：「假如他說給他一個機會，那都不行，我覺得做得非常好，馬上炒魷魚！」

同時她更認為：「連自己的人都看不起！會講英文很好嗎？你現在你看全世界都學中文呢！」

【國泰歧視風波】肥媽指解僱涉事空姐合理 激動拍片：全世界都學中文！

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李國麟感心痛

此外，近年主力在內地發展的綠葉王李國麟也講對此看法。他在機艙內拍片，沒有肥媽的憤怒激動，反而是一臉愁容甚至有點眼濕濕。

李國麟稱，以前也常坐國泰航機，從未遇上過類似問題，睇到這則新聞時感心痛，而他希望被解僱的3名空姐反思，指身為中國人定要有民族自信民族尊嚴：「你懂英語就是用來跟外國人溝通嘛，不代表你是高人一等的，所以不要當一個洋奴。」

當時他拍片時，是身處於由南寧飛往杭州的中國南方航空的機艙內，李國麟還特地發文讚機上兩名空姐：「她們服務特別好。」表示自己還沒開聲要求，對方已主動給他送上毛毯。

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