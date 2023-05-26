【乘車爭議】抱2歲熟睡女兒搭小巴不佔位　港媽嬲爆司機羞辱︰咁高點解唔俾錢

▲ 有港媽抱2歲熟睡女兒搭小巴不佔位，被司機罵不付錢。

小朋友乘坐交通工具，收費標準不一，有時會產生誤會。近日有名港媽在大埔乘坐小巴，當時她跟外傭同行，手抱2歲熟睡的女兒未有佔位，司機指3歲以上要俾錢，質問小朋友那麼高何以不付錢，更語帶羞辱著港媽給其他人看看孩子有多高，最後需出示身分證明才開車，令港媽大感委屈。

司機指3歲以上要俾錢

該名港媽在24（星期三）在facebook群組「大埔TAI PO」發帖， 講述跟2歲女兒和姐姐乘坐專線小巴806B的不愉快經歷，該路線往返大埔至沙田石門，全程收費$12.8。港媽帖文開首大呻「生得高原來有罪」，她指2歲阿女生得高，上車時被司機𣎴禮貌問候。

小朋友咁高仲手抱，我話佢只得兩歲。我相信唔會個個家長帶出世紙或針咭出街，咁啱我去完王少清健康院有針咭，仲要叫我俾小朋友行出嚟大家睇下，好似我有心唔俾一錢咁，最後為我俾針咭佢先開車，好嬲。

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2歲女兒長得高遭質疑

港媽留言補充當時的情況，司機跟她說法例規定3歲以上要付錢，港媽表示孩子是2歲，並解釋無佔座位，但有感司機「咬住唔放」，最後出示身分證明。而最令她難堪是司機似要羞辱她，著其他人一起公審她，大感委屈。

問係無問題，我已經答咗，佢仲要叫我俾其他人睇下，小朋友咁高，點解唔俾錢，嗰下先㷫。

港媽發帖呻之外，亦提醒家長，小朋友生得高大，記得幫小朋友帶出身紙出街，免被誤會有心不付錢，阻到成車人。事主是新手媽媽，表示第一次有小朋友，之前沒試過發生這類事情，之後會明白如何處理，會照樣付錢，免得自己受氣。而當時她們下車，「司機仲要專登駛慢架車啤住我」，令她受氣。

網民明白司機的顧慮

有關帖文掀起網民熱議，有的解釋司機表達有誤、語氣不佳，但明白他的做法，指出一般專線小巴服務的營辦商均會向不佔座位的嬰孩作出車費豁免。「司機見你小朋友唔係嬰孩，佢係有權叫你俾車費」，亦有可能是考慮保險，「保險計人頭數，多咗人頭隨時令保險無效」。另有網民安慰港媽，「唔想影響心情， 入錢都係一個好辦法」。更多網民留言︰

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港媽看過一眾網民留言，強調如果司機直接向她解釋因為保險問題，她一定會立即付錢，有感重點是司機說法律規定小朋友3歲要付錢，令她誤解。如下次乘小巴， 免得誤會受氣會照為小朋友付錢，或者選擇搭其他交通工具。

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責任編輯︰王明芳