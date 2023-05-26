【癱瘓福音】男子遇車禍下半身癱瘓逾10年　靠新技術重新站起行走

▲ 男子遇車禍下半身癱瘓逾10年，靠新技術重新站起行走。

醫學科技日新月異，未來或許可為更多下半身癱瘓的病人帶來福音。荷蘭一名40歲男子，自2011年遭逢單車意外後，下半身便一直癱瘓多年。不過，早前他接受了一項來自瑞士醫療團隊研發的新技術，在腦內植入電子傳導裝置，以重新連結大腦和脊髓後，竟成功再次站立和走路，甚至行樓梯。

最新影片:

根據英國《衛報》報道，40歲荷蘭男子Gert-Jan Oskam於2011年在中國肇禍，由於頸部受重創令他脊椎受損，導致雙腳癱瘓，當時醫生更斷言他以後無法再行走。不過，多年後的今日，他腦部和脊椎自植入電子裝置後，已能成功以緩慢的步速行走約100多米，甚至能夠自己上樓梯。對成績相當滿意的Oskam更開心表示：

幾個月前是我10年來第一次能夠站起來和朋友喝啤酒。

這項新技術又名為「數碼橋樑」，是由瑞士神經科學家團隊研發，原理是於病人腦部植入裝置，透過無線訊號，跳過受損部位令患者重新控制肌肉，令大腦與肌肉重新「連接」。在最初的試驗中，「數位橋樑」通過向Oskam的脊髓發送訊號來重現步行節奏，雖然順利幫助他一次行走數步，但動作仍非常像機器人，且必須由按鈕觸發。

神經外科醫生於2021年7月為Oskam的大腦上安裝電極，以助他的雙腿神經活動可加快轉化為脈衝，接著發送到脊柱中的其他電極，更快啟動肌肉以達致控制雙腿的動作。而有關研究結果已於周三（24日）發表於醫學《自然》期刊。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

此外，「數位橋樑」似乎還可以有修補受損神經的作用，據了解，使用新技術兼進行超過40次訓練的Oskam，目前即使不依靠裝置，仍重新獲得對腿部的一些控制，專家認為「重新連接大腦和脊柱有助於脊髓神經的再生，恢復患者失去的部分控制」。

雖然這項技術還處於早期階段，但研究人員希望未來的小型化設備，能幫助中風患者和癱瘓者行走、移動他們的手臂並控制其他部位。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣