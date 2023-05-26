【人間有情】初入職場小薯感激遇暖心同事　媽媽患癌公司無限量支持

▲ 初入職場小薯感激遇上暖心舊同事。

職場爾虞我詐司空見慣，但也偶有例外。一名女網民最近就在Facebook專頁「奴工處」投稿，分享一段暖心的職場經歷。該名女網民表示，自己在社會初出茅廬時，媽媽不幸患癌，令事主無論在經濟及情緒上都承受著很大負擔，所幸遇到一班窩心的上司及同事支持自己，即使離職後仍很感恩能遇到他們。

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Facebook專頁「奴工處」今日（26日）刊載了一篇女網民的供稿。該名女事主分享了一個在舊公司的窩心小故事，她指自己初入這間公司時「完全係白紙一張」，並表示周遭同事年紀都比自己大，很多是「家長級」同事：

我年紀係最細，唯一一個二字頭，而其他同事全部都接近做咗十年廿年嘅家長級。

事主憶述，當年她的媽媽患癌，自己無論在經濟及情緒上都有很大負擔，而所有同事都在不同方面，各自用自己的方法支持她：

特別係我直屬上司E，不論情感同工作上，佢畀咗無限量嘅support我，每日都會關心我，間唔中會捉我出天台傾偈，攬住我等我爆喊發洩。

事主指，上司E更會偷偷調整她的工作量，令她不用承受太大工作壓力。而由於事主的媽媽很抗拒每日打針食藥，事主為了哄媽媽，早上上班都會經常遲到。事主媽媽病情也很反覆，經常突發入院，導致事主又要在公司早退，趕往醫院。而上司卻相當體諒：

E同佢兩個上司反映後，佢哋同我講：「冇嘢緊要過屋企，唔使擔心乜野遲到早退會warning，放心照顧媽媽。」

事主又稱，其他部門同事在空閒時都會關心自己，「有嘢諗唔通嗰陣，佢地都會用心分析。」一直到事主媽媽過身，同事依然默默支持她，關心她生活上的其他事。

而直到事主已離開公司，她依然很感恩能遇到這些同事，並指當時公司對她而言，「真係一個避風港。」

帖文引來不少網民熱烈討論，有網民盛讚夠窩心：「聽到都覺得窩心」、「又是一個窩心的故事」，點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣