【超市大搜查】驅蚊劑活性成分或有副作用　消委會15款成分天然驅蚊劑名單

▲ 消委會15款成分天然驅蚊劑名單。（iStock圖片）

夏天要做足防蚊措施，市面上有不少驅蚊產品，應該如何選擇？消委會曾檢視69款驅蚊劑成分，發現無論活性成分或天然成分，都有不同程度的風險，有可能刺激皮膚。

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消委會早前測試了市面69款驅蚊產品，以下15款驅蚊劑標榜使用了天然成分：

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天然成分中，最常見的有香茅油，不過，消委會亦提醒，香茅油可能會輕度刺激皮膚、眼睛、喉嚨，引致咳嗽，長期或頻繁接觸，可能會引致皮膚過敏，加拿大政府認為不應用於嬰幼兒。

市面上還有其他天然植物成分混合物的驅蚊產品，包括檸檬桉油（lemon eucalyptus oil)、檸檬草油（lemongrass oil）、雪松油（cedar oil）、大豆油（soybean oil）等。

美國環保局認為，這些驅蚊成分屬低風險除害劑（minimum risk pesticide）而毋須註冊，但低風險並不表示絕對安全，使用時可能會刺激皮膚，尤其有日曬的時候，因某些植物成分接觸紫外線後可能引致皮膚過敏。

美國環保工作組織（US Environmental Working Group，簡稱EWG）的資料指出，植物成分一般含可能令人致敏物質（human allergens），致敏香料成分如：檸檬桉油含有香茅醇，檸檬草油含有香葉醇、檸檬烯等。在歐洲駐留類化妝品中，濃度超過0.001%便需在產品成分列表標示。

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責任編輯：羅嘉欣