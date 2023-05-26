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【體罰學生】教師抽打小學生兼罰紮馬被炒魷　一個原因竟獲9成家長挽留

親子 12:18 2023/05/26

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涉事老師竟然獲家長挽留。

老師體罰學生竟然獲家長認同?!東莞一間小學，十多名小學二年級的學生在課堂上做出不雅手勢，而遭班主任罰紮逾45分鐘的馬步，並拿棍子抽打他們。學校得悉事件後，隨即把涉事教師解僱，但老師竟獲班上逾9成家長挽留她。

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據內地媒體報道，事發於東莞市尞步明珠小學，內地記者調查後，發現班上共有47名家長，當中有44名家長也不希望老師被解僱。原因是老師一向很盡責，

平時孩子在學校發生甚麼事情，都會第一時間跟我溝通的。

家長相信老師體罰只是「一時衝動」，而另一家長則稱平時對小孩也比較嚴格，又指曾向該老師表示孩子「交到她手裏，就要相信她」。

老師對於事件表示歉意。

而老師都獲同事力撐，應該繼續留下來，。政教處主任秦前鋒：「平時這個老師教學也是很負責的，班級管理幾乎都會拿『流動紅旗』（用於獎勵表現好的班別），絕大多數家長還是認可這個老師教學的。（學校會不會再給機會老師留下來？）我們當然希望老師能留下來。」

校長將涉事老師炒魷。

而涉事老師沒有表明會否繼續留任，但就對此事表示歉意，「我確實沒有把握好這個度，然後做了自己不該做的事情，我還是要跟大家說一聲對不起」。

報道並引述該校校長表示，經調查發現個別學生在老師上課面向黑板時，做了一些不雅的動作，老師覺得班風可能存在問題，於是對學生進行批評教育，然後用棍子打一些學生用幾下。對於被體罰的學生，學校已安排心理醫生疏導，並通過家長會向學生家長道歉解釋。

有家長提供學生受傷的照片。

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責任編輯︰王明芳

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