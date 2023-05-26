【早鳥85折優惠】美心3款父親節蛋糕登場 送滋補湯水加$99換花旗參茶

▲ 凡於活動期間購買指定父親節系列蛋糕，即可於指定日子免費獲贈「猴頭菇響螺燉老雞燉湯」或「花膠雪耳燉西施骨燉湯」。

父親節將到，相信子女們都想在這個大喜日子給父親一份甜甜的暖意，美心西餅溫馨呈獻「Cheers Dad父親節蛋糕系列」，推出3款造型感滿Fun的父親節蛋糕，包括「爸爸嘆茶軟心奶皇包蛋糕」、「爸爸嘆啡雞蛋布丁蛋糕」及「爸爸嘆世界鮮果曲奇忌廉蛋糕」，還有3款恒常熱賣款「長勝將軍蛋糕」、「美心激芒女皇千層」及「雙重爆芒蛋糕」，讓大家跟父親重溫兒時一起嘆茶嘆啡嘆世界的好玩日子！於5月26日至6月15日期間預訂以上6款父親節款式蛋糕，即享早鳥優惠85折。

與此同時，父親身體健康是大家的最大願望，為此美心西餅特別推出獨家雙重父親節禮遇，凡於活動期間購買指定父親節系列蛋糕，即可於指定日子免費獲贈「猴頭菇響螺燉老雞燉湯」或「花膠雪耳燉西施骨燉湯」；購買任何父親節系列蛋糕，更可以$99換購「官燕棧美國原枝花旗參茶」，為父親補補身，禮品數量有限，送完即止。

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茶味蛋糕夠特色

「Cheers Dad父親節蛋糕系列」主打3款全新登場蛋糕及1款恒常熱賣蛋糕，當中「爸爸嘆茶軟心奶皇包蛋糕」以茉莉花茶忌廉配上擁有流心內餡的「奶黃包」，一盅兩件像真度超班。而「爸爸嘆啡雞蛋布丁蛋糕」則專為愛品嚐咖啡的潮爸而設，鬆軟的海綿蛋糕搭配絲滑咖啡味忌廉及雞蛋布丁，獨特咖啡飄香；而「爸爸嘆世界鮮果曲奇忌廉蛋糕」，以新鮮生果結合Oreo 曲奇忌廉及朱古力奶凍夾層，清新與濃香撞擊出驚喜口感。

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還有打卡必備的恒常熱賣款式「長勝將軍蛋糕」，以經典雜果忌廉蛋糕配上美心招牌朱古力脆脆餅底，加上盞鬼的草地馬仔造型，勾起兒時陪爸爸睇馬的有趣回憶。

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