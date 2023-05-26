【識嘆外傭】外傭開工2個月煤氣費勁升8倍 僱主質疑亂開煤氣力數3宗罪

▲ 外傭入屋開工2個月煤氣費勁升8倍，僱主質疑亂開煤氣數3宗罪。

請著一個「唔識慳」的外傭，做僱主的真係頭痛！有港媽日前上網吐苦水，指外傭入屋開工2個月煤氣費勁升8倍，由3月的647元增至5月的5,764元。她質疑外傭亂開煤氣力數對方3宗罪，她憂慮地說：「我而家好擔心之後嗰啲水電煤都會勁誇張。」

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該名港媽日前在facebook的群組「香港僱主討論區(外傭/鐘點/陪月/本地ee)」中發帖，表示自3月外傭入屋後，家中煤氣費用就飇升近10倍，由3月的647元激增至5月的5,764元。她坦言從未試過收到如此高昂的煤氣費單，並質疑外傭亂開煤氣，

唔知係咪佢成日開吓又關吓，每日沖2次涼，天氣熱都開煤氣洗碗有關？但都冇理由咁誇張，住咁耐未試過咁勁抽...

港媽又指，她一家三口同睡一間房，外傭就自己一間房。天氣愈來愈熱，她更特意買了1部分體式冷氣機給外傭，最近外傭睡覺時會「開行晒冷氣」，甚至趁僱主不在家時，留在自己房間嘆冷氣，卻把BB獨自在客廳吹風扇，

休息日佢都唔放過，由朝開到晚，我哋提早返屋企發現先關，我而家好擔心之後嗰啲水電煤都會勁誇張…

她擔憂不善待外傭，對方便會對BB不好，令她深感矛盾，遂詢問網民意見：「你哋姐姐會唔會？大家有冇方法建議？」

貼文一出，即掀起熱議，不少網民認為近6,000元的煤氣費太離譜，質疑是否煤氣公司職員「抄錯錶」，「煤氣費邊有可能咁誇張，應該抄錯錶」、「就算屋企煤氣壞咗，有氣體洩漏都唔會咁貴」、「煤氣應該係covid（疫情）無抄錶，一路估低，而家抄返一嘢交返3年」、「我上個月$3,700，問煤氣公司話係抄完錶，同預計煤氣錢唔同，所以收返多」。

對於港媽過份善待外傭，網民認為她開壞了個頭，變成「老奉」，「你開壞咗個頭了，唔好唔敢話佢，蝕嘅會係你，姐姐唔會多謝你，佢會覺得老奉的」、「當你咁天真諗住對人好，佢哋就會濫用你對佢哋嘅好」。

另有網民建議她安裝智能家居助理或出門時關掉冷氣總掣，「你外出時熄咗個冷氣總制，等佢開唔到」、「好誇張，如果期期交五千幾煤氣，我請過一個姐姐好過。你個姐姐唔聽指示自把自為，你試吓收起冷氣遙控、關廚房熱水掣（假設無抄錯錶）」、「我直情畀電費單姐姐睇，我話好貴，之後佢都冇開」、「裝智能家居，自己搖控開關」。

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煤氣費計算方法

根據香港中華煤氣網站資料，煤氣是以熱值兆焦耳為收費單位，煤氣錶上的一個單位代表48兆焦耳的煤氣用量。要計算本月的煤氣用量，先將本月與上月的煤氣錶度數相減，以得出本月的煤氣用度，再按以下換算方程式計算便可：煤氣用度 x 48兆焦耳 = 兆焦耳煤氣用量

煤氣費是依照公司當時發表有效的收費表及燃料調整費而計算，保養月費住宅客戶則為9.5港元。

市民可透過煤氣網頁查詢用量紀錄和報讀煤氣錶度數，此外亦可透過以下方法自行報錶，約2個月報一次便可，包括：

24小時報錶熱線2880 5522

上網登記報錶提示服務，煤氣公司會透過電話提醒客戶報錶

經煤氣公司手機應用程式報錶。

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責任編輯︰王明芳