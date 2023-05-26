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【恐怖意外】伸頭看窗外熱鬧司機突關窗 9歲女童慘被卡頸窒息身亡

兒童健康 12:13 2023/05/26

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車行駛時切勿將頭伸出窗外！印度一名9歲女童為看熱鬧，將頭伸出窗外，豈料司機剛好按下關窗按鈕，結果該名女童頸被卡在車窗窒息身亡。女童父親事後報警，且對涉事司機提出控訴。

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綜合外媒報道，事發於本月22日，9歲女童巴諾斯(Banoth Indraja)當日參加村內舉行的盛大婚禮，她當時陪同新娘一同搭車，在車上因想看街上熱鬧慶祝活動，便將頭伸出車窗外，豈料司機謝卡爾(Shekhar)突然按下關窗按鈕，Banoth Indraja頸被卡在車窗。

報道指，事發時因街上充斥煙火和慶典音樂聲，司機和車上其他人都沒注意到Banoth Indraja的呼救聲，經過好長一段時間，有人才赫然發現Banoth Indraja頸被卡住，司機立即放下車窗，但Banoth Indraja已窒息身亡。

面對和女兒從此天人永隔，Banoth Indraja家屬悲痛不已，其父到警署報警，且對涉事司機提出控訴，目前警方已將死者遺體送往政府醫院驗屍，具體死因仍在進一步調查中。

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