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【黃昏之戀】魯振順承認打消結婚念頭　戀情現暗湧生B成家立室夢碎

娛樂 12:44 2023/05/26

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魯振順2021年4月初公佈戀情，他跟女友Julie相戀四個月已決定結婚，令不少好友感到意外。不過今日有報導指兩人感情有變，魯振順亦承認已取消婚期，似乎這段黃昏戀有暗湧！

65歲的魯振順跟年輕6載的女友Julie，曾透露原本計劃在明年10月於迪士尼舉行婚禮，女家有意擺40至50多圍，並跟酒店商討安排。

魯振順承認取消婚期！

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嫌女友控制慾強

可是魯振順接受媒體訪問稱由於主題公園舉行婚宴太昂貴，加上不想親友長途跋涉觀禮，故打消結婚的念頭。

不過他強調兩人未有分手，更稱Julie是其老伴，他曾表示待新居入伙後會同居，魯振順大爆女友要求嚴謹，至今仍未收樓，故兩人並非同住。

魯振順直言跟女友相處過程中，發現對方是控制狂，令他有點頂不住。兩人現在以「老伴」關係相處，反而更舒服。

其實去年5月，已有媒體指魯振順跟Julie已分手，有讀者向媒體爆料稱兩人已分手數月，原因是性格不合，女友Julie愛炫耀，對此魯振順以「大吉利是過佢！烏鴉口！」來回應。

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【日日媽媽聲】受陳榮峻鼓勵放膽譜黃昏戀　63歲魯振順婚後有意生B

魯振順：成日都話我係Gay

單身廿多年的魯振順，重遇41年前參加歌星選拔賽而認識的女同學，當年兩人曾一起學唱歌，也有私下聚會，但其時他忙於事業，未有發展下去。

而女方看過魯振順的訪談，了解他是個孝順及真心的人，便透過梁競徽母親取得其電話號碼，兩人重新聯絡後擦出愛火。

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魯振順曾稱曾很羨慕陳榮峻能與吳香倫修成正果，如今戀情也開花結果，更笑言打破外間以為他是同性戀傳聞，他說：「她（女友）經常說要幫我爭番口氣，不要成日都說我是Gay！」

渴望生B的魯振順有意驗精，更想年過半百的女友食中藥調理身子，魯振順曾跟Julie亮相TVB節目《日日媽媽聲》，透露兩口子生活愉快，他說：「有好多事情要做，要找回好多東西，好像某套戲的對白：『我要搵番初戀！』」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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