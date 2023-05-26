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【明星扮靚】高海寧透薄背心現玲瓏浮凸身段　高Ling靠4大秘訣維持超S身形【多圖】

娛樂 13:28 2023/05/26

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熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

高海寧透薄背心難掩玲瓏浮凸身段。

TVB咪神高海寧（高Ling）一向是有料之人，擁有34D驕人上圍的她，毫不吝嗇晒美好身段，不時在社交平台派福利，俘虜不少男士成為性感女神。

最近，她忙於為新劇《NEWS新聞女王》進行拍攝，這日她在IG限時動態分享終於有時間到髮型屋剪頭髮，新片中其玲瓏浮凸身段，再次搶盡網民焦點。

【性感女神】高海寧睇畫展網民錯重點　高Ling刻意封胸難掩S型身段【多圖】

最新影片推介：林夏薇專訪

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輕透黑Bra

高Ling在新片中對鏡自拍，穿上白色透薄背心，黑色胸圍若隱若現，充滿神秘感。

她一時扭腰微笑，一時輕撥秀髮，身體擺動時難掩其豐滿上圍。玲瓏浮凸身段十分養眼，成功展示「密實性感」，相信沒有多少女藝人能做得到！

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亦有網民對她在《NEWS新聞女王》中的主播造型有讚無彈，雖然西裝套裝密實包到冚，但腰部線條相當突出，反而散發出一種迷人魅力。

高Ling在新劇《NEWS新聞女王》中的主播造型，散發另一種迷人魅力。（Instagram圖片）

【明星修身】高海寧自揭易肥水腫體質　高Ling飲食+運動塑造22吋纖腰

現年36歲的高Ling擁有豐滿上圍、纖幼蛇腰，之所有擁有一副無懈可擊的驕人身段，其實靠著4大獨門秘訣，而且更是瘦身不瘦胸！

1. 14天碳循環飲食法

高海寧一向來追求天然健康，從不因減肥而節食令身體變差。她採用14天碳循環飲食法，一周內夾集高碳和低碳飲食的日子，並將高碳與低碳的日子隔日進行。例如星期一、三、五進行高碳飲食日，二、四、六則進行低碳飲食日，周日是休息日。高海寧為加強效果，加入無碳日一整天不攝取碳水化合物，自煮無油版蝦仁炒蛋、水煮菠菜加天然辣椒片調味為晚餐，健康又美味。

2. 塑造性感蜜桃臀

除了碳循環飲食法，同時配合運動一起進行瘦身，包括跑步、瑜伽、重訓各30分鐘。高海寧並非天天到戶外進行運動，有時留在家做以下訓練，維持完美蜜桃臀。

跳繩100下
開合跳30下
跳繩100下
深蹲 30下（負重 20下）
跳繩100下
掌上壓 20下

3. 牛油果益生菌奶昔

腸道健康能排毒修身，高海寧曾拍片教整牛油果益生菌奶昔，可以輕鬆減重。將一個牛油果和500ml酸奶以攪拌機拌勻，最後打開一粒益生菌膠囊，把粉末撒入去，拌勻即可飲用。她還提供小貼士，買牛油果時可揀選果皮相對黑、莖還在的，味道更佳。

4. 3分鐘V臉法

低頭族女生必學！經常低頭看手機會令下巴肌肉處於緊繃狀，容易令頸椎前傾。

高海寧自創獨門3分鐘V臉法，輕鬆踢走包包面之餘，還能塑造完美下顎線和肩頸輪廓。先把頭向上，用力開合口並往上提拉，然後把頭向上伸脷，用手感覺下巴至頸的位置有拉伸感。最後用手指關節從下巴肌肉往耳仔推往頸下拉，兩邊重複同樣動作，有助通淋巴。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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