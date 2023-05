【東張西望】梁敏巧相片被騙徒盜用呃錢近500萬　印度苦主稱有人損失慘重自殺

昨晚(5月25日)《東張西望》的主角竟然關自己人事!皆因主持梁敏巧(Maggie)表示早前發現有印度人留言指她是騙徙呃錢,受害者逾600人,情況嚴重。

被騙徒盜用相片

節目中,Maggie指日前在社交媒體戶口中,發現一些奇怪的留言,有人連續留言指罵她欺騙很多印度人,並發現對方曾私訊她,指她因騙人而令苦主自殺。

及後,Maggie翻查對方的社交媒體帳號,對方不但盜用其相片,更為一間名為CSB的公司宣傳,該名「假Maggie」聲稱只要跟她合作,一起投資虛擬貨幣,就可輕易賺大錢。

【東張西望】TVB主持屢遭高空擲物 區永權擔心家人受影響已報警

最新影片推介:林夏薇專訪

印度女苦主B小姐詳述被騙經過

Maggie聯絡其中一名印度女苦主B小姐進行視像訪問,B小姐詳述被騙經過,說有人給她「假Maggie」的電話及社交媒體帳戶:「『假Maggie』說只要拿1千盧比(約港幣95元)就可以賺大錢,對我們來說這不是大數目,所以我們決定一試,她更說我可以做話事人,可以帶領自己的團隊去賺錢。」

之後,她更被「假Maggie」哄騙去招攬下線組成自己的團隊,騙他們投入更多金錢,最初見有獲利,B小姐不以為意,惟三個月後「假Maggie」游說B小姐和團隊們「加碼」投資,但很多人說冇能力再加碼後,發現帳戶被封鎖,隨後就連該手機應用程式也消失,「假Maggie」更人間蒸發。

▲ 印度女苦主B小姐。

被騙款項估計逾美元60萬

B小姐說:「整個團隊有超過200人,大部分人損失美元500至1千(約港幣3,916元至7,833元)。」

B小姐自言損失了美元1,500(約港幣11,750元):「這筆錢已足夠翻新我的家。『假Maggie』騙了很多印度人,令很多人有情緒問題,很多人因為她而自殺,幸好最終被救回。」

B小姐團隊以及其他參加該公司CSB的印度人逾600人,被騙款項估計逾美元60萬(約港幣470萬),她更指計劃會採取進一步行動,向國際刑警報案。

向國際刑警報案

由於苦主稱會向國際刑警報案,Maggie在節目中諮詢蘇文傑律師的意見,指如有人未經她授權下而採用照片,對方已牴觸知識產權。

對於印度苦主稱向國際刑警報案,蘇文傑律師說:「國際刑警主要係做資料交換同分享,如果有任何刑事調查或進行拘捕嘅話,當被告進入咗印度境內,可能會有一啲刑事檢控,又或者拘捕行為。」

他說很多藝人和Maggie一樣照片會被盜用:「好多人會選擇發公開聲明,澄清呢啲帳戶並非本人,又或者提醒任何人參與呢啲被盜用嘅網上帳戶要小心,係同本人無關,又或者可以去執法部門備案,通知身份被盜用,日後有嫌疑人被拘捕,係同自己冇關係。」

發聲明以正視聽

隨後,Maggie在社交網上載一份中英聲明,澄清有人盜用其相片以進行不法行為,以正視聽:

近日發現有人冒充本人來刻意做一些不法行為,本人只有 @maggiemanhau 及 @maggieluvfood IG帳戶,其他有本人照片及影片的帳戶均與我完全無關,我也沒有要求、指示或授權任何人在其他IG賬號上發布我的任何照片和影片。我會保留一切追究權利。

Disclaimer:

It has come to my attention that individuals have misrepresented themselves as me. They have been appropriating parts of my photos and video with the intent to defraud unsuspecting members of the public. @maggiemanhau and @maggieluvfood are my only official IG account.

Other accounts with my photos and videos have nothing to do with me, and I had neither requested or directed nor authorized any person to post any photos and videos of me on other IG accounts. I reserve the right to proceed legal action against them.