【恐怖意外】飛機起飛一半機艙内突傳爆炸聲　 冒出濃煙乘客恐慌尖叫

▲ 飛機起飛不久，機艙内電子煙突爆炸，冒出濃煙引乘客恐慌尖叫。

搭飛機時要小心別帶易燃物品上機。日前，易捷航空（EasyJet）一架從瑞士飛往荷蘭的飛機發生意外，在飛機起飛後不久，機艙内電子煙突然爆炸起火，引起乘客恐慌尖叫，航班被迫折返。

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綜合外媒報道，事發於上周四（18日）下午3時，易捷航空U2-1517航班準備從瑞士日內瓦出發，飛往荷蘭阿姆斯特丹，惟起飛後不久，飛機上突傳出爆裂聲，隨後乘客發現一個行李艙内冒出濃煙，打開驚見兩個手提袋起火，原來是袋内電子煙爆炸。

有乘客拍下現場影片，從片中可見，行李艙中發出橙光，同時聽到不少乘客被嚇到尖叫，機組人員和幾名男乘客即刻上前處理，將電子煙從袋内扔出，並試圖滅火，亦可見到有濃煙從艙内冒出。

其中一名目擊乘客表示，雖然火勢看起來持續了很久，但其實幾秒鐘就被撲滅，「但這股刺鼻的氣味直衝喉嚨，我們都感到很恐慌，因為我們被困在飛機上。」

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該航空的乘客指引表示，允許乘客携帶電子煙與兩塊備用電池上機，但不得將其放入行李艙内。最終為避免發生意外，該航班立即折返回日内瓦機場進行檢查，機上191名乘客均無人傷亡，並安排至第二天的航班。目前該航空公司表示，將對於此次事件依照程序進行正式調查。

違禁物品

而根據香港民航處資料，以下六大類違禁物品不得以寄艙行李及手提行李付運：

第一類：槍支、火器及其他可發射射彈的裝置

經設計以發射射彈去造成人身嚴重傷害的裝置或能使人誤會為該等裝置的物品，包括：手槍、槍式打火機、弓箭、彈弓等等。

第二類：眩暈裝置

經專門設計以使人昏暈或不能動彈的裝置，包括：電槍、電擊短棒、動物電擊器、胡椒或辣椒噴劑、催淚氣體等等。

第三類：附有尖點或銳邊的物體

附有尖點或銳邊的物體，而該物體可造成人身嚴重傷害，包括：斧頭、冰鎬、溜冰鞋、剃刀刀片、可鎖定摺疊刀、由支點開始量度的刀刃長度超過6厘米的剪刀、劍及軍刀、飛鏢等等。

第四類：工具

可造成人身嚴重受傷或威脅航空器安全的工具，包括：橇棍、鉆及鉆頭、螺絲批、鋸、釘槍、錘子、鉗子、扳手/扳鉗(俗稱「士巴拿」)等等。

第五類：鈍頭器械

當被用作襲擊時，能造成人身嚴重受傷的物體，包括：棒球和壘球棒、桌球及球杆、板球球拍、曲棍球球杆及長曲棍球球杆、高爾夫球杆、球棒及短棒、棍棒、雙節棍等等。

第六類：爆炸物及可燃物質和裝置

可造成人身嚴重受傷或威脅航空器安全的爆炸物或可燃物質或裝置，包括：彈藥、起爆管、雷管及引信、複製或仿製爆炸裝置、地雷、手榴彈及其他軍用爆炸品；煙火品、產生煙霧的充氣罐或套筒、黃炸藥、火藥及塑性爆炸物等等。

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責任編輯：羅嘉欣