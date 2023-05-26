【時尚速報】懶人球鞋成大熱　BALENCIAGA+NEW BALANCE領軍

▲ 「懶人球鞋」可謂大流行，不少品牌推出相關產品響應。以鞋履界來定義，它是Mules（穆勒鞋）和 Sneakers（運動鞋）的混種。（圖片：品牌提供）

最近「懶人球鞋」可謂大流行，不少品牌推出穿一半拖鞋一半球鞋的產品。以鞋履界來定義，它是集Mules（穆勒鞋）和 Sneakers（運動鞋）的混種。前者源自古代美索不達米亞蘇美語的mulu（意即室內鞋），泛指只露腳踭的鞋款；後者因不斷改進技術，舒適度和保護度達滿分的鞋款，已成時尚界的主流。現在將兩者集二為一，潮童們，是時候想想需不需要有一對看門口了！

全綫球鞋Mule化 BALENCIAGA

由2018年開始，BALENCIAGA已為旗下皮鞋推出Mule的鞋款，近年更把全綫熱賣球鞋全面「Mule化」：由以再循環物料編織的 Speed Trainer 到Track 球鞋都一一遭批踭（批去後踭），而在剛剛出爐2023初秋系列，其 Paris Mule 款式和帶起Dad Shoes潮流的Triple S系列，更被品牌欽點成熱捧延續鞋款。對於這種懶人球鞋，品牌樂此不疲，無非迎合要求舒適又方便，連鞋帶都不用綁新世代用家的要求吧。

科技布製的女裝運動鞋 DIOR

以深藍色科技布製作，綴以 Dior Oblique 主題圖案，鞋面搭帶飾有CHRISTIAN DIOR商標的熱賣球鞋系列 D-Wander 也來湊熱鬧，推出採用背面開口設計，設計較輕盈舒適。配以可調校的標誌貼帶（兩條可調整長短的搭帶，其中一條飾有品牌商標），設有柔軟和輕盈的紋理雙色 EVA 鞋底，綴以 Christian Dior 先生的幸運星作等，為任何打扮倍添運動氣息。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

主攻2002R Mule NEW BALANCE

去年登場的NEW BALANCE X SNS（ sneakersnstuff.com） 聯乘鞋款 2002R Mule，鞋面靈感源自創意工藝和日本家居飾品，而鞋身則是兩者經過接近 20 年合作友好關係下推出的高級優質版。透過採用優質絨面革和網眼鞋面，以及 ABZORB 緩震和 N-ergy 外底，令更新後的鞋款，進一步將舒適感和獨特風格融為一體。今年， NEW BALANCE再以 2002R Mule 與日本潮店 BEAMS 推出限定款，同樣選用 ABZORB 緩震和 N-ergy 外底，鞋身則用上灰白色色調，配以合成皮革與網眼材質構成鞋面，5 月 27 日於日本作正式發售。

向經典款開刀 ONITSUKA TIGER

自Andrea Pompilio入主，日本球鞋品牌ONITSUKA TIGER（鬼塚虎）不斷潮化，今年更向經典款式之一的 Mexico 66「開刀」，推出Mexico 66 Sabot系列。 Mexico 66 結合 1961 年首次登場的原始 Limber-Up 訓練鞋的特點和 1966 年才面世的 Limber 鞋的設計。Mexico 66 Sabot為方便穿著而設計的Mule鞋、以木鞋風格的復古鞋型和外觀，鞋面採用全新的粗網眼材質，結合提供卓越緩震效果的 OrthoLite 鞋墊，搭配擁有清爽配色的經典「虎爪紋」圖樣。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

記者：黃鑑江

