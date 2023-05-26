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【虐兒致死】背痛入院發現懷孕崩潰 19歲女廁所產子狠心棄垃圾桶

親子 16:00 2023/05/26

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有云虎毒不吃兒，但世間竟然有狠心媽媽，親手即所生的嬰兒當垃圾般扔掉。根據《紐約郵報》報道，一名美國新墨西哥州19歲女子阿列克謝（Alexee Trevizo），因為背痛前往當地醫院進行檢查，沒想到竟發現她懷有身孕，後來她偷偷在醫院廁所生下孩子，更將剛出生的嬰兒直接丟在醫院廁所垃圾桶中，清潔人員打掃時發現嬰屍才揭發事件。

Alexee於今年1月27日因為背痛前往當地醫院進行檢查，未料竟意外發現她懷有身孕，當時Alexee聲稱從未有過性行為，之後她將自己關在醫院廁所內，偷偷生下腹中嬰兒。後來醫院的清潔人員在廁所清潔時，發現地板上大片血跡，更在垃圾桶內找到剛出生的嬰兒的屍體，立即警報處理。

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驗屍報告證據確鑿

警方抵達現場後，從警察的隨身攝像機可見，Alexee惟有向母親坦白，她崩潰承認將嬰兒丟棄在廁所垃圾桶內，並表示︰

嬰兒突然從我的身體裡掉出來，我不知道該怎麼辦。

19歲女子阿列克謝偷在醫院生下孩子，並將剛出生的嬰兒直接丟在醫院廁所垃圾桶中。

此案近日開庭時，Alexee的律師指出，當時她根本不知道自己懷有身孕，所以並沒有故意導致嬰兒死亡。不過後來驗屍報告顯示，嬰兒的死是因為他殺，最終Alexee被控一級殺人罪、故意虐待兒童致死罪和竄改證據等罪。

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