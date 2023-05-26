【隨機殺人】日本隨機殺人案釀4死包括2警員　31歲議長兒子被捕吐殺人動機

▲ 日本隨機殺人案釀4死包括2警員，被捕疑犯身世曝光。

日本長野縣發生駭人的隨機殺人案，而疑犯竟是當地議會議長的兒子！昨日（25日）下午4時許，一名31歲的男子持刀及霰彈槍於街頭攻擊民眾，期間更向到場警員開槍攻擊，造成至少4人死亡，當中包括兩名警員。至今日（26日）凌晨時分，經過與警方一晚對峙，男子最終棄械投降，步出家門，並馬上遭警員制服。據了解，他被問及犯案動機時，僅冷冷回應指：「因為我想殺」。

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據日本傳媒報道，案發地點位於長野縣中野市江部地區，31歲的男疑犯身穿迷彩服、並戴帽、太陽眼鏡及口罩將自己的臉孔「包到冚」。於昨日下午4時半許，疑犯隨意於街上尋找目標，他先用刀刺死一名年約50歲的女人。其後警員接報到場，疑犯再開槍攻擊，警車上兩名分別46歲和61歲的警員中槍後不治，另有一人在事件中受傷。

有目擊者表示，當時聽到一位女子正跑著求救，疑犯曾被問「為什麼要這麼做？」惟對方竟冷血回應表示，

我殺她，是因為我想殺。

疑犯向警員開槍後便逃入一間住宅與警方對峙，直至晚上約8時，現場附近兩度傳出槍聲，其後兩名女子先後從屋內逃出獲救，其中一名女子稱自己是疑兇的媽媽。今日凌晨，疑犯棄械投降後，警方以涉嫌殺人將男子逮捕歸案。而警方亦在現場附近，發現一名年長女性死亡，令死亡人數增至4人。

警方根據調查，相信疑犯是中野市議會議長青木正道的兒子，名叫青木政憲，其早前藏身之住宅單位，正正是父親青木正道的寓所，又指目前青木正道人身安全無虞。據了解，青木正道不僅是當地市議會議長，也是世代相傳的果園經營者，種植蘋果和桃子等。

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責任編輯：羅嘉欣