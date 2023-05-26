【高齡懷孕】3年前女兒意外離世　59歲超高齡孕婦誕女：成全再做母親的夢想

▲ 內地一名59歲孕婦近日成功剖腹誕下女嬰，創當地高齡產婦紀錄。

女性隨著年齡增加，成功懷孕的機率亦會降低。內地一名59歲孕婦近日就成功剖腹誕下3.05公斤（約6.71磅）的女嬰，創下當地高齡產婦的紀錄。該名孕婦的大女兒3年前在意外中喪生，對於成功再誕女嬰，她相當感動，並多謝醫護成全了自己再做母親的夢想。

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綜合內地媒體報道，該名59歲孕婦姓黃，其大女兒在3年前因意外離世後，她和丈夫便積極備孕，及後再度懷孕，並在胎兒「足月」情形下，由寧波市婦兒醫院醫護人員為她進行剖腹生產手術，成功取出體重3.05公斤（約6.71磅）的女嬰，母女平安，創下寧波市內最高齡產婦的紀錄。

而黃婦誕女後恢復狀況良好，並在手術後一周順利出院。她並在出院前抱著女嬰向醫護道謝：

感謝你們，是你們成全了我再做母親的夢想！

然而，黃婦誕女的新聞卻引來網民不同的意見，點擊睇更多網民留言：

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據香港家計會資料顯示，20至35歲是女性理想的生育期，在35歲或以上懷孕的女性便算是高齡孕婦。註冊中醫師林婉珺曾受訪指出，高齡產婦要懷孕前，和成功懷孕後都要知道的3大禁忌，以減低妊娠風險：

1. 避免進食生冷食品

寒涼、生冷食物，如壽司和刺身等，如利水的薏米和涼茶，林醫師建議都要避忌一下。最好多吃新鮮綠色蔬菜，均衡的飲食，清淡及少食刺激性食物，如咖啡酸辣等。

另因高齡產婦較易患上糖尿病等，會較容易發胖，體重過重，亦需避免高糖分食品如朱古力。

2. 夜睡

睡眠不足會導致免疫功能降低，發生不良妊娠的風險也增加。林醫師指高齡產婦較年輕時復原速度較慢，注意作息時間，盡量晚上11點前睡覺，在中醫角度是保持身體的元氣。

3. 高壓力狀態

香港人長期處於高壓力狀態，會影響身體機能。林醫師指出，不論是否懷孕，調適情緒和壓力都是需要的，保持心境開朗，減低身體的負荷。另外高齡產婦腎氣不足，要以固腎為主；而想補氣健脾，平日則可以多食用黨參、伏苓、淮山、白朮等。

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責任編輯：羅嘉欣