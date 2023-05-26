【育兒心得】孩子公眾地方發難哭叫　爸媽要保持僅餘理智勿失控發瘋

有時看到別的孩子在公眾地方哭叫吵鬧、撒潑打滾；大一點的青少年，說些氣死父母的話：「我恨死你，我不認你做母親。」父母七竅生煙、顏臉盡失，立刻回敬了好些難聽的話，爭吵之聲千里可聞：「我怎會生下你這種垃圾？﹗」

未曾生育的朋友搖頭歎息：「你看做人父母多艱難，還是不生的好……你的女兒不會這樣吧？」怎麼不會？比較少而已，前陣子才上演了場「大龍鳳」，詳情就不說了；只是當時目睹過程的家長，事後評論：「真驚訝，當時你為甚麼仍可維持平靜，全沒發火罵人？居然還笑得出？換着是我早就氣瘋了，可能一掌就打下去！」由此可見我女兒之頑劣程度；人家也許覺得我太縱容了。

面對孩子發難，我怎會無動於衷？只是僅餘的一點理智和直覺，告訴我千萬不能失控發瘋。

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孩子其實很清楚自己的目標：要買某個玩具、做錯了事想逃避責罰、不想父母強迫他做某件事。為達目的，他們會嘗試用攻擊、要脅的手段，想辦法挑動父母情緒，然後就有機可乘，趁亂逃避責任。當然，他們不是很有計劃地做這些行動；他們早被害怕、傷心、憤怒等情緒沖昏頭腦，潛意識覺得「只要激得父母發瘋，自己就有可能逃離險境」，於是作出的哭鬧滾地、頂嘴等反射動作。

孩子們是可以很卑鄙的，天生知道做甚麼事、說甚麼話最能觸動父母痛處；愈貼心的孩子就愈清楚如何激父母。至於過程中會引起甚麼後果、產生甚麼不可逆轉的傷害，就顧不上了。孩子未成熟的腦袋構造，不懂得考慮長遠後果。

因此，面對孩子的當街發難和情緒勒索，做父母必須即時謹記：一、孩子就是為了挑撥你的情緒，故千萬不要中計。只要你不被挑釁到（至少在他面前表現冷靜），就能立於不敗之地。二、看穿孩子背後真正意圖，不能因為他發難就屈服：不買就不買，要罰就罰，應做的就一定要做。要溫和而堅定地說不，勿被他們轉移視綫。可是，孩子的行為和說話，的確令你非常氣惱、傷害了你的感情；而且你也必須教導他正確的行為。那之後該如何處理呢？下篇再談。

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「當孩子當街發難」。

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