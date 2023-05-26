【人生交叉點】丈夫出軌仍表現體貼盡心照顧家人 人妻啞忍嘆：婚姻只剩責任

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一段婚姻關係，如果沒有了感情，只剩下責任，就如「雞肋」，食之無味，棄之可惜！近日台灣一名35歲人妻在「Dcard討論區」發文指出，與丈夫結婚6年育有兩子，去年發現丈夫出軌，雖然丈夫依然對家人體貼照顧，但人妻卻獨自神傷，慨嘆︰「可能都只剩下責任的婚姻，只是都不想承認罷了」。帖文引來網民熱議，不少網民同情她，但網友們卻勸她離婚，讓自己早日解脫。

近日台灣有人妻在討論區發文，指和丈夫交往5年結婚，婚姻亦將邁向6周年，兩人還有兩個兒子，而兩夫妻平均月入10萬新台幣（約2.5萬港元），一家四口有車有樓，表面幸福。人妻去年發現丈夫和學生時期認識的女生出軌，惟他表面沒露出蛛絲馬跡，對妻子及兒子依然體貼，就連岳父岳母身體不適，都會盡心盡力照顧，所以人妻選擇啞忍，但卻內心滴血，慨嘆︰

可能都只剩下責任的婚姻，只是都不想承認罷了」。

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寧願丈夫冷暴力

人妻沒有揭穿丈夫不忠的秘密，但卻內心掙扎︰「一年過去了，時常在思考，真的不知道該謝謝他還是痛恨他？又或者是該痛恨我自己？」。由於丈夫對她一家照顧無微不至，令她「明知道他外遇，但還是沈溺於他的溫柔體貼當中」，她更表示︰「希望他是對我（樓主）冷暴力，才能讓我清醒離開，可是偏偏他不是這樣的人」。

對於與丈夫是否還相愛，人妻自己都說給模糊了︰「你還愛我嗎？你愛我的話，怎麼會對別人喊親愛的，叫她寶寶？怎麼會帶我和孩子們出遊前還先跟她床上纏綿？」，她又問自己︰「又或者我還愛你嗎？如果我還愛你，怎麼能接受你跟她做完後又抱著我呢？怎麼會對你的外遇默不吭聲呢？」

人妻直言不知未來的路如何走下去︰

這樣子的婚姻還能維持多久我不清楚，未來或許有天我會後悔應該早點離婚也說不定。

其帖文引來網民同情，紛紛留言︰「看完了好心疼你」，但有人鼓勵樓主「辛苦了，人生苦短必須堅強」，甚至提議「離婚給彼此自由，但你們之間牽扯太多，離婚後妳會變得很辛苦，就作朋友吧，先互相維持下去，不過證據還是要保存好」。

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責任編輯：王明芳