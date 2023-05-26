  • 31°C
香港時間 : 2023526日 (週五) 15:46
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長洲太平清醮】疫後首辦飄色巡遊　大批市民湧入長洲帶旺商舖生意

社會 14:26 2023/05/26

分享：

分享：

熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

大批市民湧入長洲帶旺商舖生意。（梁偉榮攝）

今日（26日）大批市民湧入長洲，夾道觀看疫後首度復辦的飄色巡遊活動，人潮絡繹不絕，帶旺商舖，手信舖負責人形容「旺丁又旺財」；平安包餅店負責人亦預料增加4成生意額，整周售出5至6萬個平安包。惟大部分市民選擇即日來回，未能惠及渡假屋生意，負責人表示尚有少量空房待出租。

島屋雜貨負責人黃生指，人流為疫情3年以來最好，形容為「旺丁又旺財」，預料市民主要選購逾30元的平安包小飾物，他又認為人流管制較以往好，能夠方便商家做生意。

平安包郭錦記餅店業務發展總監郭宇鈿稱今年「人流好好」，預料本周可賣出5萬至6萬個平安包，雖未能重回疫前高峰，但期望生意額增長4成。儘管物流、材料、人手成本持續上漲，但郭宇鈿指平安包仍維持10元1個，堅持不加價，決定自行承擔成本，形容為「益街坊」，不過稱下年有機會加價。他亦表示，今年特意與阿華田聯乘，推出限量2,000個冰心平安包，並推出印有「平安」的一筒麻雀，寓言一同平安，刺激生意。

但新鴻運渡假屋負責人叢太指，租屋情況欠佳，生意較差，但認為屬「預期之內」，只有一家大細到長洲遊玩的市民打算留宿，大部分人寧願午夜觀看搶包山活動後即回到市區，故影響生意，直至正午尚有少量2人房，不過家庭房已爆滿。她坦言，市道不好，並無加價，房價維持在逾800至1,000元。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷

相關文章

【開心香港】海洋公園6月周六晚免費入園　２場光影匯演及山下餐廳開放
22:46 2023/05/25
【開心香港】海洋公園6月周六晚免費入園　２場光影匯演及山下餐廳開放
【京官訪澳】考察望廈經濟房屋、長者公寓　羅立文透露夏寶龍看得開心
22:55 2023/05/25
【京官訪澳】考察望廈經濟房屋、長者公寓　羅立文透露夏寶龍看得開心
【共慶佛誕】寶蓮禪寺免費隨緣齋　昂坪360一連3日延長營運時間
今日 00:00
【共慶佛誕】寶蓮禪寺免費隨緣齋　昂坪360一連3日延長營運時間
【免費著數】周街派維他新鮮茶　即睇邊度拎
今日 10:34
【免費著數】周街派維他新鮮茶　即睇邊度拎
【放生動物】漁護署提醒放生前要三思　或對本地生態造成負面影響
今日 11:37
【放生動物】漁護署提醒放生前要三思　或對本地生態造成負面影響

你可能感興趣

【開心香港】海洋公園6月周六晚免費入園　２場光影匯演及山下餐廳開放
22:46 2023/05/25
【開心香港】海洋公園6月周六晚免費入園　２場光影匯演及山下餐廳開放
【京官訪澳】考察望廈經濟房屋、長者公寓　羅立文透露夏寶龍看得開心
22:55 2023/05/25
【京官訪澳】考察望廈經濟房屋、長者公寓　羅立文透露夏寶龍看得開心
【共慶佛誕】寶蓮禪寺免費隨緣齋　昂坪360一連3日延長營運時間
今日 00:00
【共慶佛誕】寶蓮禪寺免費隨緣齋　昂坪360一連3日延長營運時間
商舖 手信 麻將 長洲 運輸 長洲太平清醮

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【國泰歧視風波】網紅空姐分享工作點滴　內地網民一湧而至狠罵發洩
12:34 2023/05/25
【國泰歧視風波】網紅空姐分享工作點滴　內地網民一湧而至狠罵發洩
【國泰歧視風波】肥媽指解僱涉事空姐合理　激動拍片：全世界都學中文！
15:57 2023/05/25
【國泰歧視風波】肥媽指解僱涉事空姐合理　激動拍片：全世界都學中文！
【家居意外】婦人自行通渠不慎打翻哥士的　住院2個月花45萬毀容兼全身留疤　
15:47 2023/05/25
【家居意外】婦人自行通渠不慎打翻哥士的　住院2個月花45萬毀容兼全身留疤　