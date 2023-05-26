【長洲太平清醮】疫後首辦飄色巡遊　平安包及精品大賣「旺丁旺財」

▲ 平安包相當搶手。 梁偉榮攝

今日（26日）大批市民湧入長洲，夾道觀看疫後首度復辦的飄色巡遊活動，人潮絡繹不絕，帶旺商舖，手信舖負責人形容「旺丁又旺財」；平安包餅店負責人亦預料增加4成生意額，整周售出5至6萬個平安包。惟大部分市民選擇即日來回，未能惠及渡假屋生意，負責人表示尚有少量空房待出租。

島屋雜貨負責人黃生指，人流為疫情3年以來最好，形容為「旺丁又旺財」，預料市民主要選購逾30元的平安包小飾物，他又認為人流管制較以往好，能夠方便商家做生意。

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平安包郭錦記餅店業務發展總監郭宇鈿稱今年「人流好好」，預料本周可賣出5萬至6萬個平安包，雖未能重回疫前高峰，但期望生意額增長4成。儘管物流、材料、人手成本持續上漲，但郭宇鈿指平安包仍維持10元1個，堅持不加價，決定自行承擔成本，形容為「益街坊」，不過稱下年有機會加價。他亦表示，今年特意與阿華田聯乘，推出限量2,000個冰心平安包，並推出印有「平安」的一筒麻雀，寓言一同平安，刺激生意。

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但新鴻運渡假屋負責人叢太指，租屋情況欠佳，生意較差，但認為屬「預期之內」，只有一家大細到長洲遊玩的市民打算留宿，大部分人寧願午夜觀看搶包山活動後即回到市區，故影響生意，直至正午尚有少量2人房，不過家庭房已爆滿。她坦言，市道不好，並無加價，房價維持在逾800至1,000元。

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記者：梁凱婷