【逆轉人生】李爾晨中學懶散自嘲「籮底橙」　為打大專盃浪子回頭狂咪書入大學

▲ 曾經頑皮、懶散，自稱在中學時為「籮底橙」的李爾晨，卻因為熱愛排球而決定要升大學。

「中學時代，排球就係我嘅一切。」以排球選手形象為觀眾所熟悉的無綫藝人李爾晨（Kyle）這樣總結自己的中學歲月。曾經頑皮、懶散，自稱在中學時為「籮底橙」的他，卻因為熱愛排球而決定要升大學。Kyle的故事，熱血得像日本女神有村架純的成名作《奇迹補習社》。

說起中學時期的過往，Kyle毫不扭怩，直言自己當年就是個頑劣的學生。「直頭就是曳！典型一個只想打波不想讀書的學生，在學校就蝦蝦霸霸，操行差、經常遲到。成績更不用說，考全級百多名之後、英文、數學的基礎都差到不行。」

▲ 李爾晨（Kyle）外形高大，現為無綫藝人，主要活躍於 J2 台。（湯致遠攝）

改變的契機就在教練的一句話。「我實在非常愛排球，自從中一開始，能夠打排球就開心，想一直打落去。也正因為如此，當教練阿達對我說：『你讀唔到上大學，打少幾年大專盃，你球員生涯基本上要玩完。』馬上令我如夢初醒。」

教育界總是耳提面命的提高學習動機、興趣，那些想當然的效果聽起來似乎過於理想化，現實生活中卻真的能夠產生翻天覆地的改變。「聽到這句話之前，讀書對我來說沒有意義，甚至是沒有用，但自從教練說了那句後，知道讀書就是我可以繼續打波的入場券，找到了意義。」排球教練這番輕描淡寫的說話，幾乎改變了Kyle的一生。

▲ （取自facebook）

身高有185cm的Kyle，在模特兒或影視圈算得上相當吃香，然而在體育界別中，如此身高卻屬於弱勢。「如果說世界級或以亞洲來說，2米高也只是基本門檻，我這樣的體格如果再不比別人多練一點、跳得高一點、付出多一點的話，那就會更被其他人拋離，所以我沒有一刻可以放鬆。」

這種不懈地向前衝的意志和決心，如果能放諸讀書上，想必名列前茅也不是甚麼難事。Kyle笑言自己為了可以升大學打大專盃而苦讀的那一、兩年，真的是靠意志支撑過去。

▲ （取自facebook）

讀文科靠狂背應試

「幸好我讀的是文科，可以拼命去背，如果要計數、理解，一定不夠時間。」讀中史、世史、文學科的他，在應考會考（HKCEE）前大約半年的時間，拼命將幾年來的書本內容塞進腦袋。「數學一開始我連因式分解都不會，然後就自己看着答案再一步步推返出條題目，這樣去做數。」

Kyle直言知道自己「時間無多」，幾乎用盡所有時間去咪書。「我在網上看到愛因斯坦的作息是工作4個小時就小睡一下然後起來繼續，我便學他，一直溫一直溫，倦了便只小睡一下。當時除了在家讀，又會到自修室，真是由早到晚！」

「你問我溫書技巧，真的完全沒有捷徑，靠的就是意志力，當時那一股熱血。自己知道不這樣用盡全力去拼的話，日後真的會很後悔。」如此熱血的奮鬥日子，令Kyle身邊的朋友、家人都大跌眼鏡。

他笑道：「有時打擊你的往往就是身邊的人，當時一起打波的波友、同學、家人，都覺得我一定追不到。其實很正常，我讀的是最差那一班，大家平日都是不讀書的壞學生。」過去一起玩笑打鬧，現在卻說要入大學，搏命咪書，的確令人難以想像。

▲ 由鄧麗欣及 Mirror 成員陳卓賢等主演的電視劇《男排女將》，李爾晨也有參演。（受訪者提供）

只想眼前不理壓力

Kyle訪問中不斷感謝中學時期遇到的排球教練陳建達，認為是他改變了自己的一生，然而「要打大專盃」這個夢，其實早就埋在他心底。

「中學時有次去看了一次大專盃，那現場氣氛我永遠難忘。全個場都在吶喊、加油，大家都那麼投入，感覺在場的人都熱愛排球。當時心想可以在這個氣氛下打排球，真是太幸福了！」那個熱血的畫面自從印在他腦海，更成為日後衝刺的最大動力，這倒是Kyle當時沒想過的事。

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好奇瘋狂咪書時期的Kyle如何面對壓力，他笑笑指：「我完全沒想！結果會如何、到時考不到會怎樣？這些問題我都不去想，只是專心在眼前的事。」

Kyle續稱：「可能大多數學生都會預估或心中有數自己可以拿多少分、想挑戰多少分。但我沒有去想，因為我根本不知道自己可以考到多少，也覺得自己無資格去想那些，只能盡全力去讀，因為那一刻我可以控制、努力的事就只有盡力。」

會考順利過關，升上預科，兩年後再一次面對公開試，同樣發奮拼勁，終成功考入理工大學，達成「打大專盃」的夢想。

能夠在殘酷的公開試中倖存下來，着實不易。「我要再一次強調自己成績不是好，只是剛剛好可以升讀。」但能通過死記硬背戰勝考試，說不定其實頗有讀書天份？「我想當時自己的心態是『沒有其他退路』，有得背已覺得很好，只要肯背，就有機會，所以才可以幸運地順利升學。」

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冀考生找到奮鬥目標

Kyle坦言十幾年後的今日回頭望，自己為了排球而浪子回頭，為打大專盃而努力，一切都很值得。「每逢DSE公開考試季節開始和結束，大家的分享都離不開『條條大路通羅馬』，羅馬就代表着夢想。夢想每個人都不同，但共通點是，我們都應該為屬於自己的夢，義不容辭，毫無保留地去追尋和實現。」

今屆的DSE剛結束不久，Kyle作為公開試前輩，希望同學們都能早日找到屬於自己的「羅馬」。「考得好，考得差，都是人生中一個很重要的里程碑。雖然我想自己的球員生涯不算輝煌，但那段浪子回頭的故事，還算蕩氣迴腸，希望當時那股奮鬥的意志力，能為同學們打氣。因為，成功不是終點，失敗不是終結，只有勇氣才是永恒。」

化粧：亨利

髮型：Sue Cheung @Hair Corner K11

場地：K11 Musea

記者：王嵐