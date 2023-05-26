【時尚速報】湯令山夥本地品牌推聯乘系列　眼鏡＋手機殼同步上架

▲ Gareth.T分別與兩個本地品牌推出聯乘系列。

創作人Gareth. T（湯令山）憑著歌曲《Boyfriend Material》為大眾所認識，在YouTube裏有過百萬點擊率，之後緊隨的《勁浪漫超溫馨》亦獲得佳績，作為新世代的創作人，各大品牌自然不放過與他合作的機會，當中有眼鏡、有手機殼，無論你是否他的「粉絲」都值得留意。

CASETiFY就係咁隨意

這年頭手機殼品牌CASETiFY找來不少本地創作人以作聯乘，今回終於輪到Gareth.T亦不意外，畢竟早前品牌都曾經找來另一位獨立歌手Serrini合作。

今次整個系列設計靈感來自於日本千社札文化元素，融合他日常的口頭禪，例如「就係咁隨意」、「是的長官」及「硬 Firm」等，藉此鼓勵各位藝術創作者擁抱與生俱來的創造力，在任何時候，及任何平台都可以擁有表達自我的勇氣，當中包括4款不同的圖案，與MagSafe兼容強悍防摔手機殼、MagSafe鏡面手機殼及透明手機殼等任意搭配，可說他的支持者們最易入手的應援產品。

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A. Society新視線

無論中外，有不少歌手都對眼鏡的要求都非常嚴格，因為眼鏡就等同如他的個人標記一樣，隨手拈來的例子有Elton John，香港新生代是今天的主角Gareth.T，他曾經在過去的訪問中表示因為自己有遠視，所以眼鏡已成為生活中的必需品，戴得舒適是首要的條件，同時亦不偏好大品牌的出品。

因此，這一次他與本地眼鏡品牌A. Society合作推出Tunnel Vision系列，推出兩款金屬鏡框，分別是方圓醋酸纖維鏡框和長方形鈦金屬鏡框 ，每個鏡框同時也可分別搭上5款不同顏色的磁石前掛太陽片，並飾以T形磁石掛上，用家只需把鏡片往眼鏡放上，就能隨即變成太陽眼鏡，加上定價合理，不難在逆市中殺出一條血路。

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產品查詢：CASETiFY（3480 3191）、acesoity.com

記者：何偉雄