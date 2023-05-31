【人工智能】林琳促立法規管人工智能　孫東：互聯網世界並非無法可依

▲ 立法會議員林琳。（民建聯供圖）

人工智能發展迅速，民建聯選委界議員林琳關注當局會否立法規管，她今日見記者時展示數張由人工智能生成的圖片，指科技進步速度快，已分不清相片真偽，又指近期有騙徒利用變聲技術行騙，認為政府當局需以更具前瞻性及更積極的態度，研究進一步監管人工智能的措施，以平衡人工智能技術發展的機遇與風險。

創新科技及工業局局長孫東書面回應指，政府會本着開放態度，密切注視人工智能在香港的技術開發、應用及發展的情況，以及參考不同地區的做法，以作出適當的應對。他提到，私隱公署於2021年發布《開發及使用人工智能道德標準指引》，目的是協助機構在開發及使用人工智能時，明白並遵從《私隱條例》的規定。

孫東續指，互聯網世界並非無法可依的虛擬世界。

根據香港現行法例，大部分在現實世界用以防止罪行的法例，原則上均適用於網絡世界。現有法律框架下有若干條文可處理散播不實或不當資訊。例如《2021年刑事罪行（修訂）條例》就加入未經同意下發布或威脅發布私密影像的罪行，該罪行也適用經修改或移花接木（包括使用人工智能技術）的私密影像。

孫東：政府資科辦與數據局職能雷同

另外，《國務院機構改革方案》提出組建國家數據局，以負責協調推進數據基礎制度建設。選委界議員林筱魯今日在立法會提出口頭質詢，關注政府會否設立由政府統籌的大數據局。孫東表示，政府資訊科技總監辦公室，目前的工作重點，與國家數據局的職能雷同，將秉持開放的態度，因時制宜，優化各項工作。

孫東又指，智慧城市的發展和《私隱條例》對個人資料的保障並不衝突。政府和私隱公署明白《私隱條例》需與時俱進，一方面確保《私隱條例》對個人資料提供適當保障，同時亦有助促進創新科技的發展。雙方會積極參考其他地區在便利個人資料處理方面以推動創新的經驗，包括研究相關法律條文和行政措施。

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責任編輯：戴朗希