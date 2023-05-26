【港 • 潮流】李家超：深圳、香港具緊密合作關係　兩地均全力推動創新科技

▲ 李家超表示，活動顯示深圳與香港作為兄弟城市的緊密合作關係。(李家超fb圖片)

由貿發局及深圳市政府合辦的「港 • 潮流」購物節，一連三日在深圳舉行，吸引超過130個香港的飲食、生活及時尚品牌參展。購物節傍晚舉行開幕儀式，特首李家超、深圳市長覃偉中、貿發局主席林建岳等人出席。李家超表示，活動顯示深圳與香港作為兄弟城市的緊密合作關係，兩地只是一河之隔，情同兄弟，都是全力推動創新科技，凝聚海內外人才來圓夢的地方。

李家超今日致辭時表示，這次「港．潮流」活動在深圳舉行，感覺特別親切，更充分顯示深圳和香港作為兄弟城市的緊密合作關係。他感謝深圳市人民政府大力支持，與香港貿易發展局舉辦這次展會，把香港優秀品牌和特色設計推介給廣大深圳的消費者，這次展會有超過四成的展商是第一次進入內地市場。

李家超指，為推動香港企業把握大灣區的發展機遇，貢獻國家「內循環」經濟，特區政府全力協助港企進入內地市場。港府會繼續通過貿發局的「GoGBA一站式平台」，包括在深圳的「香港貿發局大灣區服務中心」和多個大灣區城市設立的「GoGBA港商服務站」，全方位支援港商以大灣區為切入點，開拓內銷市場。

一星期內兩次即日來回 李家超：大灣區是「一小時生活圈」的代表

隨着香港與內地全面通關，兩地人員、經濟活動的交流往來更加頻繁密切。李家超提到，自己前天，剛到廣州出席「粵港合作周」啓動禮，今天是一星期內第二次來到大灣區內地城市。他認為，大灣區是「一小時生活圈」的代表，「讓我們可以更輕鬆地即日往來兩地，更好推進大灣區高質量發展。」

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責任編輯：區綽彥