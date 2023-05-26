【網絡熱話】譚玉瑛姐姐八達通被網民拾獲　未夠60歲竟有樂悠咭？

▲ 有網民拾得一張「特別」的樂悠咭八達通，失主竟為藝人譚玉瑛。（網上圖片）

路不拾遺是美德，不時有網民將失物照片上載至社交平尋找失主。不過今日（26日）就有網民拾得一張「特別」的樂悠咭八達通，失主竟為藝人譚玉瑛。

今日有網民在社交平台指，「執到張八達通，唔知真定假，有無人識物主，可以通知物主？」而該張樂悠咭的物主，竟然是眾多香港人童年回憶之一的兒童節目主持人譚玉瑛姐姐。

不少網民都紛紛轉發帖文，也有人到譚玉瑛粉絲專頁留言，讓她認領失物：

我諗有超過一半香港人都識物主，但物主唔識我哋。

全香港都知道佢跌咗八達通

拎去430穿梭機

用閃電傳真機

比梁朝偉或者鄭伊健

不過也有網民關注，根據維基百科資料，譚玉瑛出生年齡為1963年11月27日，即現年59歲，按理應未達樂悠卡申請年齡60歲。

翻查資料，八達通公司網頁列明，未來3個月內滿60歲的合資格人士可申請樂悠咭。如申請人在申請日起計的未來3個月內未滿60歲，八達通公司將不受理有關申請，申請人須按時重新遞交申請表。

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記者：黃穎津