【活得健康啲】皮膚科醫生拆解惹蚊迷思　驅蚊劑成分選購使用指南

▲ 皮膚科醫生拆解惹蚊迷思，驅蚊劑成分選購使用指南。

香港夏天炎熱多雨，各種蚊蟲紛紛出動，想預防蚊叮蟲咬，就要準備好驅蚊產品。市面上有不同成分的驅蚊劑，應該如何挑選？使用時有甚麼要留意？被蚊叮咬後怎樣止痕？TOPick請來皮膚及性病科專科醫生盧景勳一一拆解。

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體味是惹蚊關鍵

坊間常將血型和蚊咬扯上關係，又指「愛吃肉、酸性體質」的人士最惹蚊，盧醫生則表示，惹蚊的關鍵其實在於體味。他解釋，只有雌蚊才會叮咬人，由於牠們要產卵，為了吸入更多蛋白質，會吸食動物的血液，包括人類。蚊會偵察到身體揮發的化學物質和二氧化碳，從而靠近「獵物」。所以體味較濃烈的人士，較容易被蚊叮咬。

盧醫生續指，驅蚊劑的原理是蓋過人類的體味，擾亂蚊的嗅覺，令牠們以為無血可吸，無法找到目標。而現今最常見、最有效的驅蚊成分為避蚊胺（DEET），已經被廣泛應用超過70年。盧醫生強調，DEET基本上很安全，但不排除部分人會對某一類化學物質產生過敏反應。

市面上有不少標榜使用天然、草本成分的驅蚊劑，其實原理同樣是蓋過人體的味道，以達到驅蚊的目的。一般而言，DEET的有效時間為4至6小時；非DEET驅蚊產品的時效則較短，有機會只能維持1至2小時。

驅蚊劑安全使用攻略

要安全使用驅蚊劑，盧醫生提醒要注意以下6個守則：

使用時要留意濃度，衞生防護中心建議，6個月以下的嬰兒不要使用含DEET的驅蚊劑；

兒童應使用較低濃度，上限10%的DEET；

而成人使用的DEET濃度不應超過35%；

如未曾使用過驅蚊產品，可先噴於手上或塗在耳背，1至2小時後觀察有否出現過敏反應；

使用時，在皮膚表面噴薄薄一層即可，不要噴向面部

如果面部想防蚊，可以噴在手上，再用手輕拍面部，以免讓驅蚊劑直接噴向眼耳口鼻

蚊叮後處理方法

盧醫生表示，被蚊叮咬後，皮膚會紅腫，此時可透過冰敷舒緩、塗抹止痕藥膏；假如情況嚴重，出現過敏反應，例如起水泡，便需要盡快求醫，有機會要服用抗過敏藥，甚至使用類固醇藥物，才能舒緩過敏反應。

另外，如不幸遭病媒蚊叮咬，有可能出現發燒、周身骨痛或全身出疹的情況。

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記者：沈佩珊