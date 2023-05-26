【香港小姐】馮盈盈親解被「雪藏」傳聞　曾一度情緒出問題質疑自己

▲ 今次係盈盈首次回應。

前港姐馮盈盈自奪冠後入行，隨即被無綫力捧參與不同節目及劇集拍攝，更主持多個大騷司儀，終在《萬千星輝頒獎典禮2018》獲「飛躍進步女藝員進步獎」，前途無可限量。

不過去年有指盈盈犯下三宗罪，更屢勸不改，激嬲公司被掟入「雪櫃」，加上後來她在去年中成功通過CFA Level 1考試後，再報讀港大碩士課程，令各界揣測其有意離巢後鋪路轉行。雖然盈盈多次否認轉行，但傳聞依然不絕於耳。

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真的被公司「雪藏」?

近日她接受傳媒訪問，親解被「雪藏」傳聞，又自爆在去年曾一度辭演重頭劇，而情緒亦一度出問題。

她指現時成長了，面對不同的事情令其想法有所不同，慢慢變得比較安靜、沉穩，更多了不同的領悟，又指即使近年在幕前曝光少了，傳出被公司「雪櫃」的問題，自己亦沒有作太多解釋。

直至身邊愈來愈多朋友提起這個話題，甚至為她擔心，盈盈澄清全都不實傳聞，亦很感激公司給她不同的機會，亦體諒她請假讀書。

▲ 馮盈盈自奪冠後演出機會不絕。

曾辭演重頭劇 情緒出問題

她又承認自己做錯了，自言有地方做得不好，更自爆公司曾找她拍一套重頭劇，角色亦十分重，惟全劇需要她回內地拍攝，當時她意志不太堅定，又自覺沒有信心演，怕演得不好，不斷懷疑自己。

盈盈續指當時有問家人的意見，但家人將重點放在劇集需要去內地拍攝幾個月，因為她自言從小到大都沒有出過遠門，家人不放心，會擔心她一個人在內地工作幾個月，怕沒有人照顧應付不來，終她推掉工作，並自覺錯失寶貴機會。

及後，因她不斷自責令自己情緒出問題：「那段時間開始影響到情緒，變得很焦慮，經常胡思亂想，覺得為什麼會這樣？」又指當時開始收埋自己，不想見人，甚至連出門工作都會害怕。

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讀書擴闊眼界

因此，盈盈以免再胡思亂想開始自修讀書，報讀網上課程，先報讀中文大學一些網上關於中醫食療的課程，後來再自修金融分析師，亦因讀書關係令其發覺自己看的世界太狹窄，因入行後一直只着眼工作，在事業上好好打拼發展，沒有清晰去看看外面的世界，才令自己遇到一些挫折或難關，甚至不如意的事，然後就大受打擊，變得軟弱，故決心要增值自己，並感謝公司的體諒和支持。

她又感謝教授和老師的鼓勵，令其明白到逃避不是方法，現在的她變得更堅強，不會再質疑自己，自信心亦增加不少。

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