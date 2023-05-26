【京官訪澳】賀一誠：夏寶龍高度評價澳門維護國安工作　現對參選下屆特首沒任何考慮

▲ 賀一誠今日總結夏寶龍的考察行程。（資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍今日結束在澳門考察，澳門特首賀一誠總結夏寶龍的考察行程。賀一誠提到，夏寶龍考察和交流活動超過30場，高度評價澳門維護國安工作。賀一誠強調，澳門政府未來將落實修改後的《維護國家安全法》，繼續健全和完善維護國安所需的配套立法。

被問到會否參選下年的特首選舉，有否和夏寶龍討論相關問題？賀一誠回應指，關於參選問題，今次沒有提及，強調自己還有一年半職責，「現時沒有任何考慮」。

夏寶龍在澳門考察交流活動超過30場

賀一誠今日總結夏寶龍的考察行程，夏寶龍在澳門的考察交流活動超過30場，包括會見行政立法司法機構主要負責人、各界代表，到不同地長者中心、公共房屋、暫住房、長者公寓樣板房、高等院校等。

賀一誠提到，夏寶龍高度評價澳門維護國安工作。賀一誠強調，澳門政府未來將全面准確貫徹落實修改後的《維護國國家安全法》，同時繼續健完和完善維護國安所需的配套立法，提升市民的國安意識等。賀一誠指，夏寶龍提到，澳門經濟適度多元發展，不是選擇題，是必做題。

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責任編輯：區綽彥