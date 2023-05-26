【高官外訪】丘應樺籲2024年前恢復世貿爭端解決機制全面運作　

▲ 商務及經濟發展局局長丘應樺。（政府新聞處圖片）

商務及經濟發展局局長丘應樺今日在美國底特律出席亞太區經濟合作組織貿易部長會議，在題為「支持多邊貿易制度」的討論環節上指出，世貿作為多邊貿易制度的基石，現正面臨挑戰。他呼籲在2024年前恢復一個完整和運作良好，而且所有成員都可參與的爭端解決機制。

丘應樺續指，香港深明在疫後經濟增長和全球經濟復蘇中，投資擔當關鍵的角色，因此會致力在各方面促進投資，包括參與「以發展為本的投資便利化聯合聲明措施」。他呼籲所有亞太經合組織成員經濟體更積極參與及落實有關措施。

他又鼓勵亞太經合組織成員經濟體，參與有關電子商貿的聯合聲明措施，並合力尋求延續現行不對電子傳送徵收關稅的做法，以維持有利於電子商貿的免關稅環境。

丘應樺明日（底特律時間5月26日）將繼續參與貿易部長會議。

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責任編輯：戴朗希