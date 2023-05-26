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【前天堂鳥成員】葉泓聲宣布奉子成婚 　榮升做爸爸無壓力：好好照顧你

娛樂 17:05 2023/05/26

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恭喜晒！

前天堂鳥成員Gordon（葉泓聲）和前女子組合Freeze成員陳樂榣（Ally），今日（5月26日）齊齊在社交平台報喜做父母，認真驚喜！

二人分享懷孕寫真照，Gordon先摸着Ally肚皮，又從後攬着Ally，隔着個Mon都感受到幸福的感覺。

突然宣布做父母

Gordon留言：「我會好好照顧你，囡囡以及我們的結晶品 I LOVE YOU❤!」

Ally亦在社交平台表示：「多謝你走進我的世界! 眼裏有你、心裏有你、現在肚裏也有你的！」據知二人相戀始於合作一齊投資咖啡店之後，並且早已渴望組織家庭。

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前女子組合Freeze成員

現年39歲的Ally於2007年與甄采浠（前名甄詠珊）和石詠莉組成香港女子演唱團體Freeze，惟於2010年解散，她曾表示當年入娛樂圈是為賺錢替父親還債，以及供弟弟升學。

她在2012年與圈外男友結婚，並育有一女，可是在2021年，陳樂榣單方面申請離婚，回復單身。

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Gordon開心做爸爸

Gordon接受Topick訪問透露Ally懷孕5個半月：「9月預產期，等到BB出世後我會再補辦婚禮，因為現時要忙於工作，又要忙咖啡店的事宜。」

問到他將榮升做爸爸會否感壓力，他說：「也沒有太大壓力，因為這個都是預期發生，我們一直都有計劃，所以知道Ally有BB時真的很開心很開心。」

Gordon又指二人拍拖約一年，一直有結婚計劃，視對方為「對的人」：「途中有了BB，就決定生完先再擺酒，不想太趕急。」

記者：陳曉柔

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